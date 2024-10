Wimbledon ruší čiarových rozhodcov, prechádza na overené moderné systémy (video+foto)

Najstarší grandslamový turnaj na posvätnej tráve v Londýne plánuje už od nasledujúceho roka nahradiť čiarových rozhodcov elektronickým sledovaním čiar.

Na Wimbledone už v lete 2025 na kurtoch bude loptičku v oute hlásiť moderná technológia. Eliminuje sa tým zlyhanie ľudského faktora.

All England Club rozhodnutie o prechode na elektronické sledovanie čiar spravil po dôkladnom testovaní systému na tomto turnaji v roku 2024. „Nadväzuje na existujúcu technológiu sledovania loptičiek a rozhodnutí, ktorá je už roky v prevádzke,“ uviedli organizátori Wimbledonu.

„Sme presvedčení, že technológia je dostatočne spoľahlivá a nastal pravý čas na tento dôležitý krok k maximálnej presnosti rozhodnutí,“ uviedla generálna riaditeľka klubu Sally Boltonová a pokračovala: „Pre hráčov to znamená rovnaké podmienky, aké majú na mnohých iných turnajoch.“

Od nasledujúceho ročníka bude už len parížsky Roland Garros jediným grandslamovým turnajom bez akejkoľvek formy elektronického sledovania čiar.

Na Australian Open v Melbourne a US Open v New Yorku už eliminovali čiarových rozhodcov a na kurtoch majú len hlavných rozhodcov.

Čiaroví rozhodcovia vo Wimbledone nosili známe elegantné uniformy a pre mnohých boli súčasťou tradície klubu, podľa Boltonovej mal Wimbledon povinnosť „vyvážiť tradíciu a inovácie“. „Čiaroví rozhodcovia hrali desaťročia ústrednú úlohu v našom rozhodovacom systéme a oceňujeme ich cenný príspevok. Ďakujeme im za ich angažovanosť a službu,“ dodala.

Automatizované sledovanie čiar sa používa na Wimbledone a ďalších tenisových turnajoch už dlhé roky na určovanie, či bolo podanie platné alebo loptička dopadla mimo.

Na US Open nie sú žiadni čiaroví rozhodcovia už od roku 2021, len tí hlavní.

