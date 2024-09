Sinner zdolal Fritza a k titulu z Australian Open pridal ďalší z US Open. Nastal čas pre nových šampiónov, vraví Talian

Nadšenie a bojovnosť nestačili, titul slávila chladnokrvnosť a úderová rutina. Talian Jannik Sinner zdolal vo finále US Open Taylora Fritza 6:3, 6:4, 7:5 a grandslamovú sezónu zakončil v New Yorku tak ako ju na Australian Open v Melbourne začal – ziskom titulu.

Sinner sa stal prvým tenistom po 47 rokoch, ktorý vybojoval prvé dva grandslamové tituly v tej istej sezóne. V roku 1977 sa to podarilo Argentínčanovi Guillermovi Vilasovi, ktorý vtedy ovládol Roland Garros a US Open.

Pôsobivejšia štatistika

Možno ešte pôsobivejšia je štatistika, že len traja hráči pred Sinnerom vyhrali Australian Open a US Open v rovnakej sezóne na tvrdom povrchu. Novak Djokovič a Roger Federer to zvládli dokonca trikrát, Mats Wilander raz.

Legendárny Švéd vyhral v roku 1988 dokonca tri zo štyroch grandslamových turnajov, ale vo štvrťfinále Wimbledonu ho zastavil Miloslav Mečíř, vtedy ešte reprezentant Československa.

Prelomový rok

Rok 2024 je v mužskom tenise doslova prelomový. Prvýkrát od roku 2003 sa stalo, že ani jeden grandslamový turnaj nevyhral nikto z veľkého tria Federer, Nadal, Djokovič a zároveň prvýkrát od roku 1993 nastala situácia, že všetky štyri tzv. Majors ovládli tenisti do 23 rokov.

Okrem dvoch titulov 23-ročného Sinnera sa dvakrát tešil ešte o dva roky mladší Carlos Alcaraz (Roland Garros a Wimbledon).

„Zrejme nastal čas pre nových šampiónov. Navzájom sa tlačíme k tomu, aby sme sa zlepšovali,“ poznamenal Sinner aj o sebe samom.

Prišiel iba o dva sety

Sinner na US Open v siedmich zápasoch prišiel iba o dva sety. Prvý mu vzal hneď v úvodnom kole Američan Mackenzie McDonald, o druhý ho obral vo štvrťfinále Rus Daniil Medvedev. Neskorší víťaz mal náročné aj osemfinále, proti Američanovi Tommymu Paulovi musel do dvoch tajbrejkov, ale oba vyhral.

„Tento titul pre mňa znamená tak veľa. Nedávne obdobie nebolo ľahké. Ďakujem môjmu tímu a všetkým blízkym ľuďom, ktorí mi pomohli prekonať toto náročné obdobie,“ uviedol Jannik Siner v slávnostnej reči po svojom newyorskom triumfe.

Oslobodzujúci verdikt

Zrejme narážal na to, že len krátko pred US Open verejne zaznel oslobodzujúci verdikt v jeho dopingovom prípade ešte z marca tohto roku. Sinner mal dva pozitívne testy na anabolický steroid klostebol. Na základe rozhodnutia nezávislého športového tribunálu však neniesol vinu na porušení antidopingových pravidiel a mohol pokračovať v sezóne.

„Milujem tenis, veľa trénujem a stále sa snažím ísť na dvorci naplno. Život však beží aj mimo kurtov a nie vždy tak, ako chceme. Tento titul chcem venovať svojej tete, ktorá má veľké zdravotné problémy. Neviem, ako dlho ju ešte budem mať po svojom boku. Preto som rád, že sa s ňou môžem podeliť o tieto radostné chvíle,“ skonštatoval nový šampión New Yorku.

Pohodlné vedenie

Taylor Fritz prehral v prvom sete finále trikrát svoje podanie a v druhom raz. Sinnerovi to stačilo na pohodlné vedenie 6:3, 6:4. V treťom sete sa však 26-ročný Američan vzchopil a z 2:3 otočil na 5:3. Koncovku však nezvládol a štyrmi prehratými hrami v sérii prepustil súperovi set aj zápas.

A tak naďalej platí, že posledný Američan, ktorý vyhral US Open v mužskom singli, bol Andy Roddick v roku 2003. V newyorskom finále bol pred Fritzom domáci tenista naposledy v roku 2006, rovnako Roddick vtedy podľahol Rogerovi Federerovi.

„Viem, že Amerika už veľmi dlho čaká na svojho víťaza z New Yorku a ja som toto čakanie ešte predĺžil. Je mi to ľúto, ale sľubujem, že vytrvám v tvrdej práci, aby som to v budúcnosti zmenil,“ cituje Fritza web ATP Tour.