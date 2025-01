Viete, akú vlhkosť a teplotu vzduchu máte doma? Ich úrovne ovplyvňujú zdravie dýchacích ciest, dobrý spánok či imunitný systém

Zdravé fungovanie tela vie výrazne ovplyvniť aj vlhkosť a teplota vzduchu v našom príbytku. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky apeluje na občanov, aby si udržiavali optimálnu úroveň vlhkosti vzduchu v bytoch, ktorá by sa mala pohybovať medzi 40 až 60 percentami.

Primeraná vlhkosť je kľúčová pre zdravie dýchacích ciest, očí a pokožky, pričom jej nedostatok alebo nadbytok môže mať negatívne zdravotné následky. Suchý vzduch môže spôsobovať vysúšanie slizníc očí, čo sa prejavuje jednak pocitom rezania a štípania, ale tiež narušením prirodzenej vlhkosti dýchacích ciest.

Vyššia chorobnosť či zhoršenie astmy a alergií

Dôsledkom je zvýšená chorobnosť, ako aj problémy so zápalmi spojiviek či nosovej sliznice. Suchý vzduch môže zhoršiť aj symptómy astmy a alergií. Negatívnym dôsledkom je aj vysušenie pokožky tváre, čo navyše prispieva k predčasnému starnutiu.

Na druhej strane, vysoká vlhkosť môže viesť k vzniku plesní, ktoré predstavujú vážne zdravotne riziko pre obyvateľov. Spóry plesní môžu zhoršovať priebeh astmy a alergií a vyvolávať zápaly dýchacích ciest.

„Pri prítomnosti plesní je nevyhnutné včasné krátke a intenzívne vetranie,“ odporúča úrad verejného zdravotníctva. Na elimináciu vlhkosti je vhodné vetrať pri aktivitách, ktoré zvyšujú vlhkosť, ako sú varenie, sušenie bielizne alebo sprchovanie.

Správna teplota v domácnosti prispieva k lepšiemu spánku

Teplota v dome zohráva dôležitú úlohu v udržiavaní nielen pohodlia, ale aj zdravia. Správne nastavenie teploty prispieva k lepšiemu spánku, zlepšuje koncentráciu a pomáha predchádzať zdravotným problémom, ako je nachladnutie či dehydratácia. Všetko však závisí od ročného obdobia, typu miestnosti a individuálnych potrieb.

Denné miestnosti ako je obývačka a pracovňa by mali mať v zime teplotu od 20 do 22 stupňov Celzia, v lete 22 až 25 stupňov Celzia. Táto teplota je ideálna na denné aktivity a oddych, telu poskytuje komfort bez zbytočného prehrievania.

Spálňa by mala v zimných mesiacoch dosahovať teplotu od 16 do 19 stupňov Celzia, v tých letných 18 až 22 stupňov Celzia. Chladnejšie prostredie podporuje kvalitný spánok, pretože telo sa prirodzene ochladzuje počas noci.

Priemerná odporúčaná teplota

Vyššia teplota je odporúčaná v kúpeľni, počas celého roka by mala dosahovať od 22 do 24 stupňov Celzia. Vyššia teplota je pohodlná po kúpeli alebo sprche, najmä v chladnejších mesiacoch. Kuchyne bývajú často prirodzene teplejšie kvôli vareniu, preto zvyčajná potreba vykurovania nie je vysoká, a ideálna teplota by mala byť od 18 do 20 stupňov Celzia.

Priemerná odporúčaná teplota v celom príbytku sa pohybuje okolo 19 až 21 stupňov Celzia. Teplota vzduchu je dostatočne komfortná, energeticky efektívna a zdravá. Odborníci však odporúčajú prispôsobiť si teplotu svojim potrebám, zdravotnému stavu a veku osôb v domácnosti. Napríklad malé deti alebo starší ľudia môžu vyžadovať mierne vyššiu teplotu