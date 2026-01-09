Starostlivosť o pleť sa má meniť s vekom, dermatologička odporúča vhodné prípravky

Mnohé ženy sa cítia mladšie, než napovedá ich vek, no pokožka si stres, nedostatok spánku aj hormonálne zmeny pamätá. Podľa dermatologičky Michaely Blaško je práve prispôsobenie starostlivosti o pleť jednotlivým obdobiam života kľúčové pre jej dlhodobé zdravie a vitalitu.
Starostlivosť v dvadsiatke
Zdôrazňuje pritom, že základom je prevencia a realistické očakávania v každej dekáde. Ženy vo veku okolo dvadsiatich rokov podľa nej často starostlivosť o pleť podceňujú.
„V tomto období majú mladí ľudia aktívnejší životný štýl, menej spánku a viac stresu, no mylne sa domnievajú, že ich pokožka ešte nič nepotrebuje. Hoci vrásky zatiaľ nevidno, tvorba kolagénu už začína postupne klesať,“ vysvetľuje Blaško.
Základom by preto malo byť dôsledné odličovanie, čistenie, hydratácia a každodenné používanie prípravkov s ochranným faktorom. Z aktívnych látok odporúča kyselinu hyalurónovú, niacínamid, vitamín C či pantenol, no zároveň varuje pred preťažovaním pleti nadmerným množstvom produktov. Minimalistická rutina je podľa nej v tomto veku najvhodnejšia.
Prvé zákroky
Po tridsiatke sa začínajú objavovať prvé jemné vrásky, najmä v okolí očí a úst. Pleť sa regeneruje pomalšie, stráca jas a citlivejšie reaguje na stres aj hormonálne výkyvy. Dermatologička odporúča zamerať sa na ochranu pred oxidačným stresom pomocou vitamínov C a E, podporu pevnosti pleti peptidmi a pravidelnú hydratáciu.
Zmysel podľa nej majú aj prvé odborné dermatologické zákroky, ako chemický píling, mezoterapia, biorevitalizácia či laserové ošetrenia, vždy však pod dohľadom odborníka. V tejto dekáde zároveň odporúča obmedziť používanie retinoidov a nahradiť ich šetrnejšími, hydratačnými a upokojujúcimi prípravkami, pričom dôsledná ochrana pred slnkom zostáva nevyhnutná.
Výraznejšie zmeny pokožky
Výraznejšie zmeny prichádzajú po štyridsiatke, keď kolísanie estrogénu ovplyvňuje hydratáciu, tvorbu kolagénu aj schopnosť pokožky brániť sa vonkajším vplyvom. Pleť býva suchšia, citlivejšia, stráca objem a prirodzený jas.
„V tomto veku už samotné hydratačné krémy často nestačia. Pleť potrebuje aktívnu podporu obnovy a spevnenia,“ upozorňuje Blaško. Vhodné sú retinoidy, ceramidy, peptidy, antioxidanty a cielené dermatologické ošetrenia. Ak žena pociťuje výrazné ochabnutie pokožky, odporúča konzultáciu s dermatológom, ktorý zvolí individuálny postup s dôrazom na prirodzený výsledok.
Rovnováha
Podobný prístup platí aj pre ženy po päťdesiatke, u ktorých menopauza a pokles estrogénu vedú k stenčeniu pokožky, strate elasticity a zvýšenej citlivosti. V tomto období dermatologička odporúča prejsť na tzv. slow-aging starostlivosť zameranú na komfort, ochranu a podporu regenerácie. Súčasťou rutiny by mali byť prípravky bohaté na lipidy, ceramidy, peptidy, antioxidanty a primerané formy retinoidov.
Z odborných zákrokov spomína laserové technológie, ultrazvuk či biostimulačné injekcie, vždy však vykonávané skúseným lekárom. S pribúdajúcim vekom podľa Blaško rastie aj význam prevencie kožných ochorení. Pravidelná kontrola znamienok a celotelový onkopreventívny skríning aspoň raz ročne by mali byť samozrejmosťou. Upozorňuje tiež na význam komplexného pohľadu na zdravie ženy, vrátane gynekologických a endokrinologických vyšetrení, ktoré môžu pomôcť lepšie porozumieť zmenám v organizme.
„Najdôležitejšie je porozumieť procesom, ktoré v tele prebiehajú, prijať ich a v každej etape života hľadať rovnováhu medzi starostlivosťou o zdravie, pleť a vlastné sebavedomie,“ uzatvára dermatologička.