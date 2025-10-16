Zabudnite na botox: Tvárové fitness a lymfatická drenáž fungujú ako prirodzený lifting pleti

Botox, ihly a výplne už nie sú jedinou cestou k mladistvému vzhľadu. Kým estetická medicína ponúka rýchle riešenia, čoraz viac žien hľadá prirodzenejšiu alternatívu, ktorá by spomalila starnutie pleti bez zásahov do tváre a vedľajších efektov botoxu.
Odpoveďou môže byť tvárová joga, gua sha masáže a posilňovanie tvárových svalov – techniky, ktoré pracujú s telom zvnútra a dokážu pleť nielen omladiť, ale aj dlhodobo udržať zdravú a žiarivú.
Svoje skúsenosti do jedinečného konceptu spojila herečka, moderátorka a influencerka Marta Dřímal Ondráčková. Jej metóda #udrzksicht, ktorá si získava popularitu na sociálnych sieťach prináša ucelený návod, ako prirodzene bojovať proti vráskam a ochabovaniu svalov.
Metódu, ktorou udržuje svoju tvár v kondícii opísala aj vo svojej knihe #udrzksicht. V rozhovore vysvetľuje, prečo tvárová joga nie je „náhradou“ za botox, ale úplne iným prístupom k starostlivosti o pleť.
Botox a estetické procedúry sú dnes štandardom. Naozaj ich môže tvárová joga nahradiť?
Nepoužila by som výraz „nahradiť“, ide o odlišný prístup k sebapozornosti, kráse a starnutiu. Záleží na tom, ktorú cestu si zvolíte – či túžite neprirodzene „zamrznúť“ v čase ako Cher, alebo chcete kvalitne dozrievať a udržiavať si tvár v kondícii. Jedno nie je lepšie než druhé, záleží len na vašom rozhodnutí. Komplex funkčných masáží a cvičení, prípadne tejpovanie, akupunktúra a ďalšie vitalizačné techniky pracujú aktívne. Je to podobné, ako keď sa staráte o svoju fyzickú kondíciu.
Guasha, posilňovanie tvárových svalov a tvárová joga – na akých princípoch fungujú tieto metódy?
Prekrvenie, stimulácia vlastnej tvorby kolagénu a elastínu, udržiavanie funkcie fascií, posilňovanie správnej aktivity svalov a ich „reštaurovanie“ – navracanie na pôvodné miesto.
Ktoré z nich sú najúčinnejšie ako prevencia starnutia? Alebo by ste odporučili kombináciu všetkých troch?
Jednoznačne kombináciu. Preto vznikla moja metóda #udrzksicht, ktorá je vo svete unikátna práve spájaním techník, ktoré si prostredníctvom svojich propagátorov často konkurujú. Základom sú určite masáže, ale atrofujúce svaly v spiacom móde sa nezaobídu bez cvičenia.
Niektorí hovoria, že cvičením sa vrásky ešte zvýraznia. Čo na to hovoríte?
Ak sa cvičí správne a pleť je ošetrená, je to nezmysel. Je to, ako keby ste povedali, že keď budete behať alebo cvičiť, budete vyzerať horšie, alebo že sa vám natiahne koža na chrbte, keď pôjdete na fyzioterapiu.
Ktoré oblasti tváre reagujú na cvičenie najlepšie?
To závisí od typu tváre. Obrátim to – oblasť, kde cvičenie nepomôže, sú vonkajšie kútiky očí a „vránie vrásky“. Cvičiť s očným okolím je potrebné, dokonca nevyhnutné, ale vránie vrásky dokáže eliminovať iba masáž v kombinácii s aktívnou starostlivosťou.
Dokáže tvárová joga ovplyvniť aj asymetriu tváre?
Áno, to bol vlastne pôvodný účel jej vzniku. Ja osobne mám výraznú asymetriu – bohužiaľ, z veľkej časti vedome budovanú počas života. Keby som s tvárou aktívne nepracovala, mala by som dnes veľký problém, a to nielen estetický.
Ako často by sme mali cvičiť, aby sme videli efekt? Stačí pár minút denne?
Moja mantra znie: „Lepších päť minút každý deň, než polhodina raz za týždeň.“ To platí nielen pri tvári. Konzistentnosť je na prvom mieste. Technika je logicky hneď za ňou.
Zo začiatku tvárové svaly veľmi necítime. Ako potom vieme, že cvičíme správne?
Záleží na tom, ktoré svaly. Napríklad spiace lícne svaly môže byť problém „prebudiť“. Všeobecne však aktivitu vnímate pocitovo alebo vizuálne. Pracovať pred zrkadlom je zásadné. A ideálne je začať hodinou s mentorom, ktorého štýl vám sedí a vizuálne imponuje.
Sú tvárové cvičenia skôr prevenciou starnutia alebo dokážu skrášliť tvár aj vo vyššom veku, keď už máme viac vrások?
V každom veku je možné so svalmi pracovať a vrátiť im kondíciu. Dámy vo vyššom veku majú neraz ešte zaujímavejšie výsledky než ženy v strednom veku. Opäť záleží od typu tváre a jej histórie.
Čo okrem tvárovej jogy odporúčate ako najlepšiu prevenciu proti vráskam?
Kvalitnú stravu, spánok a starostlivosť. Bez hydratácie nemôžete mať zdravú a žiarivú pleť.
Ak má žena za sebou botox alebo výplne, má pre ňu tvárová joga ešte zmysel?
Áno, dá sa na ňu plynule prejsť a úplne zmeniť prístup.
Ktoré cviky sú podľa vás najúčinnejšie?
Rozhodne celkové držanie tela a tváre, s čím súvisí aj poloha jazyka. Ten by mal byť na hornom podnebí. Ak ho tam aktívne pritláčate, či už vo výdrži alebo dynamicky, ide o jedno z najkomplexnejších cvičení, aké existuje.