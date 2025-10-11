Tmavé kruhy pod očami môžu signalizovať únavu, stres aj zdravotné problémy

Súčasné životné tempo sa výrazne odráža na našom vzhľade. Mnohí ľudia bojujú s nadváhou, sivastou pleťou, prehlbujúcimi sa vráskami či lámavými vlasmi, no medzi časté prejavy patrí aj tmavé sfarbenie kože pod očami. Vo väčšine prípadov ide o kozmetickú záležitosť, no odborníci upozorňujú, že ak sa k tmavým kruhom pridruží bledosť, opuchy či pretrvávajúca únava, môže ísť o signál vážnejšieho zdravotného problému.
Periorbitálna hyperpigmentácia je odborný termín, ktorým dermatológovia označujú kruhy pod očami. Tieto zmeny môžu mať rôzne odtiene aj príčiny. Niekedy sú podmienené geneticky, no často sú výsledkom prirodzeného procesu starnutia.
Prečo ich majú niektorí viac než iní
„Ak mali vaši rodičia výrazné kruhy, je vyššia pravdepodobnosť, že ich budete mať aj vy. S pribúdajúcim vekom sa pokožka v okolí očí navyše stenčuje, stráca elasticitu, hydratáciu. Dochádza tak k presvitaniu ciev a ukladaniu pigmentu v danej lokalite,“ vysvetľuje Michaela Blaško, kožná lekárka z MySkinLab. Podľa nej môže k zhoršeniu stavu prispieť aj nedostatok spánku, stres, únava, dehydratácia, hormonálne výkyvy alebo alergie.
V prípade, že sa tmavé fľaky pod očami objavia výnimočne – napríklad po prebdenej noci, pri sezónnej alergii alebo pri dočasnom nedostatku oddychu – zvyčajne samé odznejú. Ak sa však objavia náhle a sú sprevádzané opuchmi alebo celkovou vyčerpanosťou, môže to signalizovať ochorenie obličiek, poruchu štítnej žľazy alebo chudokrvnosť. Renomovaná dermatologička preto upozorňuje, že kruhy pod očami by sme nemali podceňovať a v prípade pochybností je namieste konzultácia s lekárom.
Zmena životného štýlu ako prvý krok
Ak sa potvrdí, že ide o estetický problém, je možné ho účinne ovplyvniť zmenou životného štýlu. Odporúča sa obmedziť konzumáciu alkoholu, fajčenie, zvýšiť príjem tekutín, dopriať si dostatok spánku, pestrú stravu a prijať potrebné množstvo vitamínov a minerálov.
„Dôležité je chrániť pokožku pred intenzívnym slnečným žiarením, a to aj v tomto období,“ dopĺňa Blaško. Ak ani napriek týmto opatreniam nedôjde k zlepšeniu a vylúči sa zdravotný pôvod, je vhodné siahnuť po špecializovanej kozmetickej alebo dermatologickej starostlivosti.
V rámci domácej starostlivosti sa odporúča používanie krémov či sér s obsahom kofeínu, peptidov alebo vitamínu C. V estetickej dermatológii sa často využívajú aj chemické pílingy, laserové zákroky, mezoterapia, ošetrenie krvnou plazmou alebo aplikácia výplňových materiálov.
„Tie sú na báze kyseliny hyalurónovej alebo polymliečnej. Doplnia objem, spevnia pokožku, čím zjemnia aj tmavé tiene v tejto delikátnej oblasti. Najčastejšie však kožní lekári siahajú práve po kyseline hyalurónovej, ktorá sa prirodzene nachádza v našej koži, dokáže ju hydratovať a dopĺňať ubúdajúci objem. Moderné výplne sú navrhnuté tak, aby pôsobili prirodzene,“ uvádza Blaško z MySkinLab.
Individuálny prístup a moderné metódy
Ošetrenie očného okolia môže zahŕňať aj prípravky s obsahom aminokyselín, vitamínov, minerálov, stopových prvkov, exozómov či polynukleotidov. Pri výbere vhodnej metódy sa odborníci vždy riadia individuálnym stavom pokožky a potrebami klienta.
Zákrok samotný nezaberie viac ako tridsať minút. Miera bolestivosti závisí od viacerých faktorov. „Osobne preferujem pred ostrou ihlou tzv. tupú kanylu. Tá kožné tkanivo traumatizuje menej a zákrok vďaka tomu nie je bolestivý. Výsledok je viditeľný takmer okamžite. Definitívny efekt sa ukáže po pár dňoch, keď ustúpi drobný opuch,“ dodáva kožná lekárka.
Tmavé kruhy pod očami sú signálom, že náš organizmus potrebuje zvýšenú starostlivosť. Vnímajme ich nie ako chybu vzhľadu, ale ako výzvu na zmenu. Doprajme si viac oddychu, zdravšie jedlo, psychickú rovnováhu a v prípade potreby aj pomoc odborníka. Aj malá zmena môže znamenať, že náš pohľad bude jasnejší a sebavedomejší.