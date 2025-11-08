Striedanie teplôt v zimnom období škodí vašej pokožke, na niečo sú však chladné mesiace dobré

Zimné mesiace sú pre mnohých obdobím sviatočnej atmosféry a športových aktivít na snehu, no pokožka v tomto období čelí náročným podmienkam. Po slnečnom lete prichádza ďalšia výzva v podobe mrazivého vzduchu a vetra, ktoré oslabujú ochrannú bariéru kože, znižujú množstvo lipidov a spôsobujú jej vysúšanie. Ak k tomu človek používa nevhodnú kozmetiku, pleť môže byť podráždená, začervenaná a napnutá.
Pobyt na čerstvom vzduchu prináša zdravotné benefity v každom ročnom období, no podľa odborníkov záleží na tom, ako dobre je pokožka na tieto podmienky pripravená. Zdanlivo zdravý vzhľad líc vyštípaných mrazom v skutočnosti signalizuje nedostatočnú ochranu.
Pokožka stráca viac vody
Ako upozorňuje dermatologička Michaela Blaško z MySkinLab, v zime pokožka stráca viac vody, jej prirodzený ochranný plášť sa narúša a môže dôjsť k podráždeniu aj vzniku zápalov. Telo sa snaží brániť zvýšenou tvorbou kožného mazu, ktorý však môže upchávať póry. Najviac škodlivé sú náhle prechody medzi chladným a vykúreným prostredím.
Hydrolipidový film, ktorý tvorí ochrannú bariéru pokožky, je počas zimy obzvlášť zraniteľný. Podľa Blaško by sa preto pri výbere kozmetiky mal klásť dôraz na obsah lipidov a zloženie prispôsobené konkrétnemu typu pokožky. Suchá, mastná či normálna pleť vyžaduje inú starostlivosť, no v zásade platí, že výživné krémy s okluzívnymi zložkami sú vhodnejšie ako hydratačné gély či séra, ktoré sú lepšou voľbou na použitie v interiéri alebo na noc.
Pleť by mala byť ošetrená krémom aspoň pol hodiny pred odchodom z domu. Nezabúdať by sa nemalo ani na ochranný faktor. Aj keď je UV index v zime nižší, UVA žiarenie preniká cez oblaky i sklenené plochy a prispieva k starnutiu pokožky a tvorbe pigmentových škvŕn. V prípade pobytu v horách alebo na snehu je používanie SPF nevyhnutnosťou, keďže sneh odráža až osemdesiat percent UV žiarenia.
Po návrate z mrazivého prostredia je podľa Blaško vhodné pleť jemne vyčistiť a následne hydratovať. Ideálnym riešením je hydratačná maska alebo sérum s kyselinou hyaluronovou, ktoré by malo byť doplnené výživným krémom schopným uzamknúť vlhkosť v pokožke.
Kto by mal byť pozornejší
Na podporu prekrvenia a zásobovania pleti živinami odporúča odborníčka masáže tváre, no varuje pred prehnanou starostlivosťou. Príliš častá hydratácia môže totiž narušiť prirodzenú ochranu kože. Zvláštnu opatrnosť si vyžaduje niacínamid, ktorý pri nadmernom použití môže dráždiť. Ak je súčasťou každého produktu v starostlivosti, riziko podráždenia stúpa.
V prípade, že je pokožka už poškodená, suchá, citlivá alebo začervenaná, Blaško odporúča používať produkty s vyšším obsahom tukov. Vhodné sú bariérové krémy a balzamy s ceramidmi a peptidmi, ktoré napomáhajú regenerácii kožnej bariéry. Pomôcť môžu aj výživné oleje, termálna voda s upokojujúcim účinkom alebo klasická vazelína. Pri starostlivosti o pery sú ideálne balzamy s voskami, olejmi, vitamínom E alebo glycerínom. Dermatologička zároveň upozorňuje, že zvlhčovanie pier jazykom situáciu zhoršuje a zvyšuje ich podráždenie.
Osobitnú pozornosť by mali počas zimy venovať starostlivosti o pokožku ľudia s diagnózami ako rosacea alebo akné. Po návrate do tepla môže pri rosacei dôjsť k reaktívnemu rozširovaniu ciev, čo zintenzívňuje začervenanie. Ekzémová pokožka je citlivejšia na suchý vzduch a chlad, čo vedie k jej rýchlejšiemu vysúšaniu a zápalu. U atopickej kože môže podráždenie vyvolať aj samotné oblečenie, najmä ak ide o dráždivé materiály. Pri aknóznej pleti sa vplyvom chladu aktivujú zápalové procesy, čo môže viesť k zvýšenej tvorbe hnisavých vyrážok.
Zimné obdobie však podľa Blaško prináša aj výhody. Je vhodné na estetické zákroky, ktoré sa počas leta neodporúčajú. Ide napríklad o chemické peelingy, laserové ošetrenia hyperpigmentácií alebo niťový lifting. Ako dodáva dermatologička, aktuálne mesiace sú ideálne na rejuvenizáciu pokožky, no základom zostáva každodenná ochrana. Pravidelné nanášanie SPF krému, dostatočná hydratácia a regenerácia sú tri piliere, ktoré pomáhajú pleti udržať si zdravie a prirodzený lesk.