Po dovolenke nezabúdajte na pokožku ani vlasy. Regenerácia je kľúčová

Slnečné lúče, soľ, chlór a zmena prostredia môžu na pokožke i vlasoch zanechať neželané stopy. Po návrate z dovolenky si preto doprajte cielenú starostlivosť – hydratujte, regenerujte a nezabúdajte na SPF. Kožná lekárka Michaela Blaško radí, ako na to.
Slnečné lúče ako balzam pre dušu, no stres pre pokožku
Nezáleží na tom, či si oddych doprajete v lete pri mori alebo počas zimnej dovolenky. Po návrate domov býva pokožka dehydratovaná a môžu sa objaviť pigmentové škvrny či iné podráždenia. Pomáha dôkladná hydratácia, no pri výraznejších zmenách je namieste aj návšteva dermatológa. Nie všetky poškodenia kože sú voľným okom viditeľné.
UV žiarenie, slaná voda aj chlór narúšajú ochrannú bariéru kože, poškodzujú kolagén a vysušujú tkanivá. Preto je po dovolenke kľúčové obnoviť hydratáciu a regeneráciu, aby sa predišlo predčasnému starnutiu pokožky, poškodeniu vlasových folikulov a pigmentovým zmenám.
„Po intenzívnom a viacdňovom pobyte na slnku je pokožka dehydratovaná, často červená, s novými vráskami či škvrnami. Môžu sa objaviť aj kontaktné dermatitídy ako Mallorca akné, alebo zmeny na znamienkach. Vhodná je preto preventívna kontrola u dermatológa,“ vysvetľuje MUDr. Michaela Blaško z MySkinLab.
Starostlivosť o vlasy: Hydratácia a výživa sú základ
Rovnako ako pokožka, aj vlasy po návrate z dovolenky trpia. Bývajú suché, lámavé, matné, často poškodené soľou či chlórom. To môže viesť k zvýšenému vypadávaniu vlasov či podráždeniu pokožky hlavy.
Ako prvé odporúča MUDr. Blaško intenzívnu hydratáciu – séra a krémy s obsahom ceramidov, panthenolu, vitamínu B5, kyseliny mliečnej, ureou či kyselinou hyalurónovou. Retinol je účinný na obnovu pokožky, no po lete s ním treba narábať opatrne. Výborné sú tiež antioxidanty, najmä vitamín C, ktorý zjednocuje tón pleti a obnovuje bunky.
Vlasy ocenia regeneračné masky s keratínom, ceramidmi a prírodnými olejmi ako arganový či makadamiový. Kúry s vitamínmi skupiny B a panthenolom dodajú vlasom vlhkosť a pevnosť. Mezoterapia vlasovej pokožky s kyselinou hyalurónovou, polynukleotidmi či vlastnou krvnou plazmou zase stimuluje rast a posilňuje vlasové folikuly.
SPF: Každodenný spojenec pokožky, nielen v lete
Denná starostlivosť o pleť by mala zahŕňať aj SPF – celoročne. UV žiarenie preniká aj cez oblaky, a preto je dôležité chrániť pokožku aj mimo leta.
„Pravidelné používanie SPF pomáha predchádzať starnutiu, pigmentovým škvrnám aj riziku rakoviny kože,“ zdôrazňuje MUDr. Blaško.
Pigmentové škvrny? Pomôže laser aj píling, no opatrne
Ak sa už pigmentové škvrny objavili, ich minimalizáciu zabezpečia laserové ošetrenia, intenzívne pulzné svetlo, mezoterapia alebo chemický píling s ovocnými kyselinami. Termín ošetrenia však závisí od typu pokožky, čerstvosti opálenia a konkrétneho typu zákroku.
„Vo všeobecnosti sú procedúry možné celoročne, no ablatívne lasery či intenzívnejšie zákroky odporúčam radšej na jeseň, keď je UV žiarenie slabšie,“ upozorňuje MUDr. Blaško.
Pri plánovaní zákroku by pleť nemala mať zápaly či poškodenia. Chemický píling a lasery môžu zvýšiť citlivosť pokožky, preto nie sú ideálne bezprostredne po dovolenke. Mezoterapia je v tomto smere šetrnejšia a môže sa vykonávať počas celého roka – aj ako príprava na ďalšie procedúry.