Prípravky na pokožku môžu zaťažovať aj našu pečeň a prispievať k jej ochoreniam

To, čo si denne nanášame na pleť a pokožku, má vplyv nielen na náš vzhľad, ale aj na vnútorné orgány. Najväčší vplyv má na pečeň, ktorá zohráva kľúčovú úlohu v detoxikácii organizmu. Hoci pokožka slúži ako prvá obranná línia voči vonkajšiemu prostrediu, látky, ktoré cez ňu preniknú, môžu vstúpiť do krvného a lymfatického obehu a následne skončiť v pečeni, ktorá ja hlavným filtrom tela.
Vznik ochorenia pečene
Koža je najväčším orgánom ľudského tela, zabezpečuje ochranu vnútorných orgánov a obsahuje množstvo metabolických enzýmov ako cytochróm P450, esterázy či transferázy, ktoré sú schopné niektoré chemikálie rozkladať.
Napriek tomu je jej detoxikačná kapacita obmedzená, a preto väčšinu absorbovaných látok ďalej spracováva pečeň. Spolu s obličkami a kožou tvorí tento orgán významnú časť antioxidačného systému organizmu, ktorý reaguje na prítomnosť cudzorodých látok – tzv. xenobiotík.
Pečeň denne filtruje stovky látok pochádzajúcich z potravy, kozmetiky, liekov či prostredia. Ak je vystavená príliš veľkému množstvu týchto látok, jej schopnosť spracovávať toxíny sa znižuje. V tele potom dochádza k hromadeniu toxínov alebo zápalovým reakciám, čo môže viesť k vzniku ochorení pečene, ako je Metabolic dysfunction Associated Steatotic Liver Disease, známeho pod skratkou MASLD.
Stále častejšie chronické ochorenie
Jedna z nedávnych štúdií potvrdila, že u pacientov s MASLD boli v krvi prítomné vyššie hladiny chemikálií, ako sú benzofenónové UV filtre a parabény, ktoré sa bežne nachádzajú v kozmetike a výrobkoch osobnej hygieny.
Tieto látky sa spájajú s hormonálnymi poruchami a ovplyvňujú metabolizmus tukov, čo môže prispieť k steatóze pečene. Rovnako bolo preukázané, že parabény sa hromadia v ľudskom tele a sú detegovateľné v tkanivách a telesných tekutinách.
MASLD je chronické ochorenie, ktoré sa vyskytuje čoraz častejšie, najmä v západných krajinách. Jeho výskyt úzko súvisí so životným štýlom, obezitou a diabetom 2. typu, pričom postihuje približne tretinu dospelej populácie.
Koža reaguje na oxidačný stres
U ľudí s nadváhou alebo cukrovkou môže výskyt tohto ochorenia dosiahnuť až 80 %. Dôležité je však zdôrazniť, že MASLD sa môže rozvinúť aj u ľudí s normálnou hmotnosťou. Keď si denne aplikujeme rôzne produkty ako krémy, séra, mejkap či telové oleje, je dôležité uvedomiť si, že niektoré z aktívnych látok môžu preniknúť hlbšie do kože a následne do obehu.
V kombinácii s ďalšími faktormi, ako napríklad nezdravá strava, nedostatok pohybu či konzumácia alkoholu, sa pečeň môže rýchlo preťažiť. Dôsledkom môžu byť nielen vnútorné zdravotné problémy, ale aj zhoršenie kvality pokožky – akné, zvýšená citlivosť alebo zmena jej farby môžu byť varovným signálom, že s pečeňou nie je všetko v poriadku.
Koža navyše reaguje na oxidačný stres, ktorý vzniká v dôsledku hromadenia voľných radikálov. Tie poškodzujú bunky, spôsobujú zápal, urýchľujú starnutie a oslabujú kožnú bariéru. Zatiaľ čo pokožka tvorí fyzickú bariéru voči vplyvom prostredia, nie je schopná zabezpečiť hlbokú detoxikáciu – tá prebieha najmä v pečeni a obličkách.
Voľnopredajné lieky
Preto je dôležité starať sa o pokožku nielen zvonka, ale aj zvnútra, a to prostredníctvom vyváženej stravy, hydratácie, dostatočného spánku a zdravého životného štýlu. Bežný človek by mal pri výbere kozmetiky uprednostňovať produkty s čistejším zložením, ktoré obsahujú menej syntetických parfumov a konzervantov.
Osobitnú pozornosť si zasluhujú miesta s tenšou pokožkou, ako sú tvár, krk a dekolt, kde je absorpcia látok vyššia. Uvedomenie si, že zdravie pokožky začína zvnútra, je kľúčové. Kvalitná starostlivosť o pečeň môže priniesť pozitívne výsledky aj pre vzhľad pokožky.
Jednou z možností je podpora pomocou esenciálnych fosfolipidov, ktoré sú obsiahnuté napríklad vo voľnopredajnom lieku Essentiale forte 600 mg. Tento prípravok obsahuje látky, ktoré sa prirodzene nachádzajú v bunkových membránach a podporujú regeneráciu pečeňových buniek. Prispievajú tak k lepšiemu fungovaniu metabolizmu a sú všeobecne dobre znášané.
Zdravie pečene a pokožky sú prepojené
Niektoré zložky, ktoré sa bežne nachádzajú v kozmetike, však môžu predstavovať riziko. Patria medzi ne parabény, ftaláty, triklosan, formaldehydové zlúčeniny či syntetické parfumy. Tieto látky sú síce v povolených koncentráciách, no pri dlhodobom používaní a kombinácii so zníženou detoxikačnou kapacitou organizmu môžu prispievať k hormonálnej nerovnováhe a zápalom v tele.
Ak sa v kozmetike nachádza viacero rizikových látok naraz, oplatí sa hľadať prírodnejšie alternatívy. Dnes už existuje široké portfólio certifikovanej bio kozmetiky, ktorá nezaťažuje detoxikačné dráhy organizmu a zároveň ponúka účinnú starostlivosť.
Zdravie pečene a pokožky sú úzko prepojené. Starostlivosť o pokožku by preto mala byť komplexná a zahŕňať nielen výber vhodných kozmetických produktov, ale aj zdravý životný štýl, výživu, pohyb a dostatočný odpočinok. Len tak môžeme dosiahnuť, aby pokožka pôsobila zdravo a žiarivo ako odraz dobre fungujúceho vnútorného systému.