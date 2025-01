Kvalita zdravotnej starostlivosti na Slovensku je na kriticky nízkej úrovni, podľa analytika treba reformy

Kvalita zdravotnej starostlivosti a dôvera verejnosti sú na kriticky nízkej úrovni. Uviedol to makroekonomický analytik Marián Kočiš zo Slovenskej sporiteľne. Stav slovenského zdravotníctva si podľa jeho slov vyžaduje zásadné reformy pre zabezpečenie jeho udržateľnosti a efektívnosti.

Analytik poukázal na to, že v roku 2024 Slovensko začalo s výstavbou troch veľkých nemocníc v Martine, Banskej Bystrici a Prešove, no otázka koncovej nemocnice v Bratislave ostala nevyriešená. Rovnako prebiehali tvrdé rokovania medzi vládou a Lekárskym odborovým združením.

Spokojnosť Slovákov je alarmujúca

„Je dôležité, aby sme si nasledujúce roky pamätali ako obdobie, keď sa skutočne podarilo zlepšiť slovenské zdravotníctvo. Rokovanie vlády s Lekárskym odborovým združením zdôrazňuje potrebu zlepšenia v oblasti zdravotníctva,“ uviedol analytik Marián Kočiš.

Poukázal na to, že napriek plánovaným investíciám je spokojnosť Slovákov so zdravotnou starostlivosťou alarmujúca. Podľa OECD iba 26 % obyvateľov Slovenska vyjadrilo spokojnosť so zdravotníctvom, čo je polovica priemeru OECD.

Nedostatky v kvalite a efektivite financovania, nedostatok kvalifikovaného personálu a zanedbaná infraštruktúra sú hlavné problémy, ktoré zdravotnícky systém zaťažujú. Demografické zmeny rýchlo menia potreby trhu a Slovensko bude podľa Kočiša čeliť starnúcej populácii, čo zvyšuje dopyt po zdravotnej starostlivosti.

Slovensko má priemernú dĺžku života

Marián Kočiš zdôrazňuje potrebu kvalitného zdravotníctva pre udržanie ekonomického rastu. Slovensko má priemernú dĺžku života a život bez zdravotných komplikácií nižší než v iných európskych krajinách, pričom vysoký počet návštev u lekára často preťažuje systém.

Analytik tiež poukazuje na dôležitosť efektívneho využívania európskych fondov na zlepšenie infraštruktúry, digitalizácie medicíny a otváranie nových ambulancií. Neschopnosť využiť túto príležitosť by podľa jeho slov znamenalo stratu ľudského potenciálu.

Slovenské zdravotníctvo tiež čelí výzve udržať a prilákať zdravotníkov, ktorí často hľadajú lepšie pracovné podmienky v zahraničí. Ako Kočiš uviedol na záver, slovenské zdravotníctvo potrebuje reformy nielen pre svoju trvalú udržateľnosť, ale aj pre zvýšenie dôvery verejnosti v zdravotnícky systém.