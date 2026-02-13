Sestry a pôrodné asistentky dostanú garantovaný stabilizačný príspevok, rozrátaný bude na viac splátok

Zdravotné sestry a pôrodné asistentky dostanú sumu, akú im garantoval minister zdravotníctva Slovenskej republiky Kamil Šaško (Hlas-SD). Informoval o tom v piatok komunikačný odbor Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.
Spresnil, že stabilizačný príspevok tritisíc eur na tento rok dostanú sestry a pôrodné asistentky ústavnej zdravotnej starostlivosti. Uvedená suma bude podliehať zdaneniu, bez odvodového zaťaženia. Príspevok vo štvrtok (12. 2.) schválila Národná rada SR v skrátenom legislatívnom konaní.
Čiastka bude rozrátaná na viac splátok
Čiastka bude rozrátaná na viac splátok, na mesačnej báze tak, že prvá časť bude vyplatená v apríli tohto roku k mzde za odpracovaný marec a posledná bude vyplatená v novembri tohto roku za odpracovaný október.
Sestry a pôrodné asistentky vítajú postoj Úradu na ochranu oznamovateľov v prípade lekára Mendela
Účelom uvedeného príspevku je podpora dlhodobej stabilizácie obsadenosti pracovných miest sestier a pôrodných asistentiek, ktoré pôsobia v ústavnej zdravotnej starostlivosti.
Viaceré varianty
„Ministerstvo zdravotníctva bude naďalej pokračovať v príprave komplexných systémových opatrení na podporu zdravotníckeho personálu vrátane zlepšovania pracovných podmienok a modernizácie vzdelávacích kapacít,“ uviedlo MZ.
Šaško rokoval so zástupcami zdravotníctva, témou bol kritický nedostatok personálu
K dispozícii boli viaceré varianty. „Všetky riešenia vrátane toho bez odvodového zaťaženia boli predstavené aj Odborovému združeniu sestier a pôrodných asistentiek na stretnutí ešte pred zaslaním programovej vyhlášky do medzirezortného pripomienkového konania spolu s plusmi a mínusmi každého z možných riešení. K finálnemu nastaveniu stabilizačného príspevku sme pristúpili na základe vysporiadania pripomienok, ktoré boli vznesené k návrhu programovej vyhlášky na rok 2026,“ uzavrel rezort zdravotníctva.