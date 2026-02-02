Národná univerzitná nemocnica vo Vajnoroch má stáť miliardu eur, pôjde o najväčšiu investíciu do zdravotníctva, tvrdí Šaško - VIDEO

Rozpočet na stavbu Národnej univerzitnej nemocnice generála M. R. Štefánika je miliarda eur. Informoval o tom minister zdravotníctva Slovenskej republiky Kamil Šaško (Hlas-SD) spolu s projektovým tímom na Výbore Národnej rady SR pre zdravotníctvo.
Ministerstvo zdravotníctva (MZ) Slovenskej republiky spresnilo, že rozpočet na novú nemocnicu v bratislavských Vajnoroch je bez dane z pridanej hodnoty (DPH) a zahŕňa úplné medicínske vybavenie a mobiliár. Vynútené investície, ktoré súvisia s úpravou okolitej infraštruktúry, sú 200 miliónov eur bez DPH.
Najdôležitejší modernizačný krok
Šaško skonštatoval, že uvedený projekt je jeden z najdôležitejších modernizačných krokov Slovenska v oblasti zdravotníctva za ostatné desaťročia. „Cieľom je vytvoriť komplexnú, terciárnu univerzitnú nemocnicu, ktorá spája prevenciu, diagnostiku, liečbu, výskum aj vzdelávanie a bude slúžiť pacientom z celého Slovenska,“ dodal.
Kapacitná analýza nemocnice vychádza z detailných produkčných údajov a demografických predpovedí pre Bratislavský kraj. „Očakáva sa, že do roku 2042 vzrastie počet obyvateľov v kraji o deväť percent. Najvýraznejší nárast, až o 49 %, sa predpokladá v kategórii obyvateľov nad 70 rokov. Práve táto skutočnosť predstavuje pre zdravotníctvo obrovskú výzvu,“ uviedlo MZ.
Upresnilo, že na základe analýz vznikli dva kapacitné scenáre. Optimálny model má 1 328 lôžok, presnejšie 874 štandardných, 182 intenzívnych, 244 stacionárnych a 28 lôžok urgentného príjmu. Maximálny model obsahuje 1 532 lôžok, teda 1 078 štandardných, 182 intenzívnych, 244 stacionárnych a 28 lôžok urgentného príjmu.
Moderné sály
Inštitúcia bude disponovať celkovo 46 modernými operačnými a zákrokovými sálami, z toho 20 centrálnych operačných, štyri operačné sály na oddeleniach, desať sál v zákrokovom centre a 12 zákrokových sál na oddeleniach. Ambulantná časť zahŕňa 210 ambulancií a 100 vyšetrovní, urgentný príjem bude mať deväť špecializovaných ambulancií s triážou, teda s vyšetrovaním v poradí podľa urgencie a 22 expektačných miest, respektíve so starostlivosťou do 24 hodín.
Súčasťou bude aj dialyzačné stredisko s deviatimi kreslami, ktoré zabezpečuje čistenie krvi, šesť angiografických sál pre intervenčnú rádiológiu, kde sa vyšetrujú cievy a rozsiahle rádiodiagnostické zázemie vrátane dvoch počítačových tomografií známych skratkou CT a ďalších zobrazovacích spôsobov, priblížil rezort zdravotníctva.
Generačná investícia
Doplnil, že projekt počíta aj s rozvojom vysokošpecializovaných centier. Medzi ne patrí ECMO centrum pre pacientov v kritickom stave, centrum hyperbarickej medicíny, ktorá lieči kyslíkom v tlakovej komore, komplexný urgentný príjem s najvyšším stupňom biologickej ochrany, respektíve BSL3, centrum pre liečbu epilepsie a komplexné kardiocentrum.
Šéf MZ dodal, že nová národná univerzitná nemocnica je generačná investícia do zdravia národa a základný kameň pre udržateľné a konkurencieschopné zdravotníctvo v 21. storočí. „Kladie dôraz na pacienta, jeho potreby a zapojenie do liečebného procesu, na špičkové technológie a moderné pracovné prostredie pre našich zdravotníkov, ako aj na maximálnu efektivitu a flexibilitu v riadení,“ uzavrel.