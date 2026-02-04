Šaško považuje boj proti rakovine za dôležitý, posilňuje prevenciu a zdravotnú starostlivosť o pacientov

Minister zdravotníctva Slovenskej republiky Kamil Šaško (Hlas-SD) v stredu pri príležitosti Svetového dňa boja proti rakovine vyhlásil súčasný rok za rok prevencie.
Uvedenú oblasť považuje Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pod jeho vedením za dôležitú, preto podniká systematické kroky na posilnenie preventívnych programov, včasného záchytu onkologických ochorení a zlepšenia zdravotnej starostlivosti. Informoval o tom komunikačný odbor MZ v stredu. Napríklad pri rakovine prsníka je na Slovensku účasť na skríningu okolo 30 %, čo je jedna z najnižších v Európskej únii (EÚ), uviedol Šaško.
Národné skríningové centrum
„Pri skríningu rakoviny hrubého čreva je to ešte menej a na preventívne urologické prehliadky nechodí ani každý piaty muž. Pritom včasná diagnostika zachraňuje životy. Naším cieľom je priniesť nielen modernú diagnostiku, ale aj liečbu a inovatívne lieky do všetkých regiónov, aby nezáležalo na tom, kde žijete,“ doplnil. Rezort zdravotníctva v minulý mesiac zriadil Národné skríningové centrum (NSC), ktoré posilní riadenie a organizáciu národných skríningových programov.
„Centrum nastaví podmienky pozývania na skríning, skríningové testy a ich intervaly, bude hodnotiť výsledky, manažment cieľovej populácie či osvetu a komunikáciu smerom k verejnosti. Dôležitou súčasťou jeho činnosti bude aj kontrola kvality poskytovateľov, zber a vyhodnocovanie údajov, vzdelávanie odborníkov a príprava legislatívnych úprav,“ spresnilo MZ. NSC financuje Program Slovensko, respektíve EÚ. Od začiatku júla minulého roku nadobudla účinnosť novela zákona, ktorá zavádza organizovaný skríning.
Zvýšenie plynulosti
„Jeho cieľom je efektívnejšie pozývanie poistencov na preventívne vyšetrenia a zvýšenie účasti obyvateľstva na skríningových programoch. Vyššia účasť výrazne zvyšuje šancu zachytiť onkologické ochorenie včas, ešte v bezpríznakovom štádiu,“ upresnilo ministerstvo zdravotníctva.
Doplnilo, že návrhy vyhlášok o vykonávaní onkologických skríningov, ako aj požiadavky na pracoviská a zdravotníkov, ktorí vykonávajú skríning, sú v súčasnosti vo vyhodnocovaní pripomienkového konania. MZ pracuje na zvýšení plynulosti cesty pacienta systémom a inovatívnosti liečby aj v menších mestách, uviedol Šaško.
Mamografické vyšetrenie
„Podporujeme sieť certifikovaných pracovísk, kde sa ženám dostane pomoc na európskej úrovni bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú,“ doplnil. Rezort zdravotníctva vlani rozšíril sieť preverených mamografických pracovísk z 26 na 33.
„Tieto pracoviská poskytujú vysoko kvalitné digitálne mamografické vyšetrenia s minimálnou radiačnou záťažou a vyhodnocované sú metódou dvojitého čítania. Súčasťou je aj povinné štatistické vyhodnocovanie výsledkov, ktoré zabezpečuje spätnú väzbu a vysoký štandard poskytovanej starostlivosti,“ spresnil.
MZ zároveň pokračuje v príprave novely zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov v spolupráci s pacientskymi organizáciami. Za uplynulý rok boli kategorizované lieky na viaceré onkologické diagnózy vrátane metastatického karcinómu prsníka, mnohopočetného myelómu, ktorý postihuje krv, rakoviny krčka maternice, pľúc, prostaty, leukémie či metastatického kolorektálneho karcinómu, ktorý postihuje hrubé črevo a konečník.
Prsné epitézy
Ministerstvo zdravotníctva zároveň pripravuje opatrenia na zlepšenie dostupnosti a úhrady prsných epitéz, respektíve vonkajších náhrad prsníka, a zdravotníckych pomôcok pre pacientky po mastektómii, teda odstránení prsného tkaniva. „Po novom budú mať pacientky k dispozícii pooperačné epitézy už počas hospitalizácie,“ dodalo.
Pracuje aj na zabezpečení automatickej dostupnosti genomických testov pre ženy s rakovinou prsníka, ktoré pomôžu určiť, či má chemoterapia v ich prípade prínos. Klinická onkológia je jednou z odborností druhej fázy pilotnej prevádzky nového zoznamu zdravotných výkonov, ktorá bude spustená v apríli tohto roku.