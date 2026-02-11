Šaško rokoval so zástupcami zdravotníctva, témou bol kritický nedostatok personálu

Ďalšími debatovanými témami boli dáta v zdravotníctve.
Kamil Šaško
Minister zdravotníctva SR Kamil Šaško. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Zástupcovia zdravotníckeho sektora združení v Sektorovej rade pre zdravotníctvo, ktorá pôsobí v gescii Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR, rokovali s ministrom zdravotníctva SR Kamilom Šaškom. Informovala o tom hovorkyňa AZZZ SR Miriam Filová.

Hlavným cieľom stretnutia bolo zosúladenie stratégie rozvoja ľudských zdrojov v zdravotníctve a formulovanie krokov na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti personálnych kapacít, ktoré budú reagovať na meniace sa potreby sektora, demografický vývoj a technologický pokrok.

Podpora ministra

Minister vyjadril plnú podporu sektorovej rade pri tvorbe a presadzovaní tejto dlhodobej stratégie rozvoja zdravotníctva. Zdôraznil, že spoločným záujmom je mať stabilný, personálne zabezpečený a udržateľný zdravotnícky systém schopný reagovať na výzvy budúcnosti.

Igor Pramuk, viceprezident AZZZ SR pre zdravotníctvo, poukázal na výrazný personálny deficit, starnutie zdravotníckej pracovnej sily a nerovnováhu medzi ponukou a dopytom po kvalifikovaných odborníkoch. V súčasnom stave vidí dlhodobú neudržateľnosť systému bez systematických opatrení, ktoré by zabránili zhoršeniu dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti.

Problém s dátami a plán do budúcnosti

Ďalšími debatovanými témami boli dáta v zdravotníctve. Zástupcovia sektora poukázali na ich neúplnosť a roztrieštenosť, ktorá komplikuje strategické plánovanie a efektívne riadenie systému. Sektorová rada si za cieľ stanovila prepojenie a zjednotenie databáz, aby poskytovali spoľahlivý a porovnateľný obraz o personálnych kapacitách, potrebách a trendoch v zdravotníctve.

Pripustili, že ide o dlhodobý proces s výsledkami v horizonte niekoľkých rokov, a preto sa aktívne snažia prispieť svojimi odbornými skúsenosťami k zlepšeniu súčasného stavu a k príprave systémových opatrení pre udržateľný rozvoj sektora.

