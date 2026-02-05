Sestry a pôrodné asistentky vítajú postoj Úradu na ochranu oznamovateľov v prípade lekára Mendela

Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) víta postoj Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) voči prípadu lekára Miroslava Mendela. Informovala o tom vo štvrtok predsedníčka OZ SaPA Monika Kavecká.
Združenie považuje za mimoriadne dôležité stanovisko ÚOO k postupom vedenia Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) voči Mendelovi. Tomu sa v nemocnici začali diať podozrivé veci po tom, ako podal trestné oznámenie na lekára, ktorý bol počas operačného výkonu pod vplyvom drog. „Záver úradu, že mohlo dôjsť k zásahu do práv oznamovateľa, vnímame ako vážne varovanie pre celý zdravotnícky systém,“ zdôraznila Kavecká.
LOZ víta postoj Úradu na ochranu oznamovateľov k lekárovi Mendelovi, upozorňuje na možné porušenie zákona
Dodala, že zdravotníctvo nemôže fungovať bezpečne a transparentne, ak sú zdravotníci, ktorí poukazujú na vážne nedostatky, vystavení obmedzovaniu práce. Sestry a pôrodné asistentky sa v každodennej praxi opakovane dostávajú do situácií, kde vidia systémové zlyhania, personálne poddimenzovanie alebo rizikové správanie na pracoviskách. Ak majú mať odvahu tieto skutočnosti pomenovať, musia mať istotu, že ich systém ochráni.
OZ SaPA očakáva, že Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky dôsledne vyhodnotí okolnosti, ktoré viedli k podaniam a preverovaniam v UNB, a že výsledky prisľúbeného auditu budú zverejnené transparentne a bez zbytočných prieťahov. Odborári vyhlásili, že budú naďalej presadzovať, aby sa v slovenskom zdravotníctve vytvorilo prostredie, v ktorom sa pravda netrestá a kde je ochrana zdravotníkov samozrejmosťou.