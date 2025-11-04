Šaško zlyhal a prevalil sa škandál Hlasu, opozícia žiada odvolanie ministra zdravotníctva - VIDEO

Generálna prokuratúra v utorok potvrdila, že ministerstvo zdravotníctva konalo nezákonne pri zrušení výberového konania na záchrannú zdravotnú službu.
Podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku ministerstvo nerešpektovalo zákonný postup, keď po doručení výsledkov tendra nevyhodnotilo žiadosti, ale vrátilo správu späť Operačnému stredisku, ktoré následne tender zrušilo bez právneho základu. Následné rozhodnutie ministerstva o zastavení konania bolo podľa prokuratúry vydané v rozpore so zákonom a poškodilo práva účastníkov.
Šaško podľa KDH zlyhal
Poslanec NR SRFrantišek Majerský (KDH) pripomenul, že na problémy v tendri upozorňovali dlhodobo. Podľa neho minister zdravotníctva Kamil Šaško zlyhal a premiér Robert Fico by mal okamžite konať.
„To, čo sme hovorili od začiatku, že minister Kamil Šaško koná nezákonným spôsobom pri záchrankovom tendri dnes potvrdil aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. Preto vyzývame predsedu vlády, aby vyvodil politickú zodpovednosť a konečne riešil chaos, ktorý ministerstvo vnieslo do záchrannej zdravotnej služby,“ uviedol Majerský. Podľa KDH by predstavitelia vlády mali predstúpiť pred odbornú aj laickú verejnosť a predstaviť, čo bude ďalej s prevádzkou záchrannej služby, keďže dnes je prevádzkovaná len na základe dočasných povolení s neurčitou dobou platnosti.
„Dnešné stanovisko generálneho prokurátora len prispeje k tomu, že neúspešní uchádzači zo zrušeného tendra budú žalovať štát a žiadať o náhradu škody, čo môže stáť daňových poplatníkov desiatky, možno až stovky miliónov eur,“ hovorí poslanec Peter Stachura (KDH) a dodáva, že za túto nekompetentnosť pri riadení rezortu by mali minister a strana Hlas-SD niesť aj hmotnú zodpovednosť.
Remišová hovorí o prepojeniach na Hlas
Veronika Remišová zo strany Za ľudí hovorí o prepojeniach na stranu Hlas a poukazuje na netransparentný prístup.
„Chaos, netransparentnosť, prepojenia na stranu Hlas a nezákonnosť, o ktorej už hovorí aj Maroš Žilinka – až sem dobačoval hlasácky tender za dve miliardy eur. Keď sa prevalil škandál, upozorňovali sme na pochybné upratovanie. Dnes sa ukazuje, že to bola reťaz nezákonností. Vyzývam Roberta Fica, aby okamžite odňal rezort Hlasu a nahradil ho odborným manažmentom,“ uviedla.
Chcú, aby minister Šaško odstúpil
Predseda SaSBranislav Gröhling označil ministra Šaška za symbol systémového zlyhania. „Toto nie je chyba, toto je model vládnutia. Minister nedokázal nastaviť podmienky, nezvládol ani férové zrušenie tendra. Generálny prokurátor konštatuje nezákonný postup. Takýto minister nemá čo hľadať na čele rezortu,“ vyhlásil. Tím líder pre zdravotníctvo SaS Tomáš Szalay išiel ešte ďalej a vyzval na trestnoprávne preverenie.
„Minister musí odstúpiť. Jeho konanie spôsobilo škodu a klamal verejnosť. Zodpovednosť musí byť aj trestnoprávna, nie iba politická,“ upozornil. Strana Sloboda a Solidarita zároveň apeluje na premiéra Roberta Fica, aby Kamila Šaška okamžite odvolal. Podľa liberálov ide o ohrozenie dôvery v štát a fungovanie kľúčovej zložky zdravotníctva.
Fico by mal zasiahnuť
Opozičný poslanec z Progresívneho SlovenskaOskar Dvořák sa pridal k výzvam na odvolanie Šaška a apeluje na premiéra, aby zasiahol.
„Rozhodnutie generálneho prokurátora Maroša Žilinku potvrdilo, že zrušenie tendra na záchranky bolo nezákonné a neplatné. Znamená to, že pôvodné kšefty za dve miliardy eur pre kamarátov ministra Šaška sú stále na stole. Buď je teda minister tak neschopný, že nedokáže poriadne zrušiť ani tender, alebo vedel, čo robí a urobil to naschvál,“ uviedol Dvořák.
Dodal, že Šaško na čele rezortu zdravotníctva nemá čo hľadať, pretože podľa neho ohrozuje zdravie občanov aj verejné financie. Zároveň upozornil, že pôvodní úspešní uchádzači v tendri môžu podniknúť právne kroky a od štátu žiadať odškodné.
Kritika zo strany Hnutie Slovensko
K situácii sa vyjadrilo aj Hnutie Slovensko. Podľa hnutia zistenia generálneho prokurátora ukazujú, že predstavitelia vlády systematicky porušujú zákony a ignorujú právny poriadok.
„Na problém sme upozorňovali už od jari tohto roka – upozorňovali sme ministra, že dvojmiliardový tender na záchranky je pripravený nezodpovedne a prinesie vážne následky. Kamil Šaško je buď úplne neschopný manažér alebo kovaný podvodník,“ vyhlásil bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí.
„Minister Šaško postupoval protizákonne a dnes budeme čeliť následkom. Buď podpíše všetky licencie a Hlas si cez svojich oligarchov naplní vrecká stovkami miliónov eur, alebo výsledky výberového konania na záchranky neuzná a v takom prípade bude musieť vyplácať náhrady za ušlý zisk firmám, ktoré v nezákonne zrušenom tendri uspeli,“ povedal Krajčí a pokračoval, že „Šaško ako babrák či dokonalý podvodník pripravil štát o obrovské milióny eur v prospech oligarchov Hlasu„.
Šipoš hovorí o „dokonalej lúpeži“
Predseda poslaneckého klubu Michal Šipoš označil dianie na ministerstve zdravotníctva v roku 2025 za „dokonalú lúpež“. „Od začiatku to smrdelo nechutným biznisom. Šaško v lete nervózne nahrával videá a ubezpečoval verejnosť, že tender zruší. V pozadí si však ľudia napojení na Hlas podľa všetkého prídu na milióny eur,“ uviedol Šipoš.
Pripomenul, že aj koaličný partner Hlasu Andrej Danko (SNS) verejne povedal, že sa z tendra „ukradne 800 miliónov eur“. Dokonca minister Ficovej vlády a bývalý člen Hlasu Samuel Migaľ vyhlásil, že za škandálom stojí samotný prezident Pellegrini.
„Dnes podvod Šaška a celého Hlasu potvrdil aj generálny prokurátor. Už aj on pochopil, že nemôže so Šaškom a ďalšími banditmi hrať špinavú hru,“ doplnil Šipoš.
Výzva polícii, aby konala
Hnutie Slovensko zároveň opätovne vyzvalo na prijatie zákona o hmotnej zodpovednosti politikov, ktorý je podľa neho jedinou cestou, ako podobným rozkrádaniam predísť. Návrh zákona predloží hnutie opäť na nasledujúcej schôdzi parlamentu. V lete poslanci Hnutia Slovensko symbolicky priniesli pred ministerstvo zdravotníctva kufre pre ministra Šaška, aby sa zbalil a odstúpil. Dnes ho na odstúpenie vyzývajú znova.
Bývalý minister vnútra Roman Mikulec pripomenul, že generálny prokurátor už v minulosti opakovane upozorňoval na porušovanie zákona ministrami Hlasu, napríklad v prípade Matúša Šutaja Eštoka, ktorý sa dopustil viacerých nezákonných krokov.
„Tender na záchranky a reťazové porušovanie zákona je maslom na hlave všetkých predstaviteľov Hlasu vrátane Petra Pellegriniho,“ uviedol Mikulec a vyzval policajnú prezidentku, aby polícia okamžite začala konať. Papaláši na najvyšších miestach v štáte sa dopúšťajú najzávažnejšej trestnej činnosti. „Za našej vlády sa vyšetrovalo všetko a policajti mali rozviazané ruky – dnes akoby boli hluchí a slepí,“ dodal Mikulec.