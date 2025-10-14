O budúcnosti záchrannej zdravotnej služby sa má rokovať až po schválení rozpočtu, Šaško má pripravené viaceré alternatívy

Debata o budúcnosti záchrannej zdravotnej služby sa podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška otvorí až po tom, čo parlament schváli štátny rozpočet na nasledujúci rok. Uviedol, že jednotlivé scenáre prerokovania systému má vypracované, no aktuálne sa rezort sústreďuje na financie. Informoval o tom na utorkovej tlačovej konferencii.
Minister potvrdil, že sa nebráni zmenám a tvrdí, že na stole je viac možností pre ďalšie fungovanie záchrannej služby. „Prioritou tieto dni je schválenie štátneho rozpočtu a ja predpokladám, že tá diskusia prebehne následne a potom vás budem informovať. Ja som to pomenoval opakovane, tie alternatívy sú tri alebo štyri, podľa toho, ako sa na to pozriete. Od štátneho systému, cez integráciu pod integrovaný záchranný systém až po rozmiestnenie v rámci urgentných príjmov rôzneho typu. Tie alternatívy sú, ja ich mám pripravené a rozpracované na úroveň v princípe posledného eura,“ uviedol.
Každá zmena si vyžaduje dôkladné prerokovanie
Zároveň upozornil, že dnešné nastavenie záchrannej služby platí približne dve desaťročia a podľa neho si každá zmena vyžaduje dôkladné prerokovanie. Dodal, že o možných úpravách priebežne komunikuje s poskytovateľmi.
„V tom medzičase ja samozrejme diskutujem so všetkými súčasnými prevádzkovateľmi, to znamená, že máme veľmi otvorenú komunikáciu a hneď, ako prebehne tá politická diskusia, vás budem informovať,“ doplnil.
Výberové konanie na prevádzku záchraniek
Rozprava o fungovaní systému sa otvorila po tom, ako Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby spustilo v máji výberové konanie na prevádzku záchraniek. Súťaž vyvolala kritické reakcie opozície aj niektorých koaličných zástupcov, najmä pre spochybnenie transparentnosti. Tender bol napokon v auguste zrušený.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok aj minister zdravotníctva následne potvrdili, že systém potrebuje prehodnotenie. Minister vnútra preto zadal vypracovanie odborných analýz, ktoré majú ukázať, v akom modeli by záchranná služba fungovala najefektívnejšie.
Ako možnosti uviedli zoštátnenie záchraniek, prednostné právo štátnych a verejných subjektov na ich prevádzku alebo začlenenie záchrannej služby do integrovaného záchranného mechanizmu.
Minister zdravotníctva zároveň zopakoval, že až po politickej dohode a schválení rozpočtu bude možné začať rokovania o konkrétnych úpravách.