Kotlár si aj napriek trestnému stíhaniu stojí za vyjadreniami o mRNA vakcínach, požaduje zvýšenie právomocí – VIDEO

Splnomocnenec vlády Peter Kotlár si stojí za svojimi vyjadreniami, a to aj napriek trestnému stíhaniu pre jeho výroky o mRNA vakcínach. Požaduje aj zvýšenie právomocí. Kotlár to uviedol na štvrtkovej tlačovej besede, v ktorej reagoval na trestné oznámenie poslancov za stranu Sloboda a Solidarita (SaS), na základe ktorého začala polícia trestné stíhanie vo veci podozrenia zo šírenia poplašnej správy. Ako uviedol, vo veci vypovedal hneď, a povedal, že si za svojimi tvrdeniami stojí.
Vyšetrovateľ pracuje nezávisle
„Chcem podčiarknuť svoje tvrdenia. Tie tvrdenia nie sú mojím výmyslom, ale sú podložené súdnoznaleckým posudkom, podľa ktorého tieto látky, táto génová terapia je potenciálne škodlivá a každá z týchto šarží môže potenciálne aj meniť ľudskú genetickú informáciu. Otázka prirovnania ku genetickej modifikácie kukurice je na mieste,“ uviedol Kotlár v súvislosti so svojimi tvrdeniami o nebezpečnosti vakcín proti ochoreniu Covid-19.
Fico podporil Kotlára, splnomocnenca považuje za čestného a húževnatého človeka
Podľa svojich slov verí, že vyšetrovateľ v tomto prípade pracuje nezávisle. Kotlár dodal, že vedecká svetová obec ho podporila listom a upozornila ho na závažné pochybenia, ktorých sa mala dopustiť Slovenská akadémia vied (SAV). O koho konkrétne ide však neuviedol.
Požaduje aj zvýšenie právomocí
„Samozrejme, tento elaborát jednotlivých pochybení a výhrad budem posielať na generálnu prokuratúru, aby sa tomu venovala,“ dodal Kotlár. Splnomocnenec súčasne požaduje aj zvýšenie právomocí a oznámil tiež, že pripravuje reláciu na STVR, v ktorej chce odborne vysvetliť svoje závery. V pláne má diskutovať aj s oponentmi.
„Verím, že sa takáto relácia uskutoční, kde sa jednoznačne vysvetlia odborne aj laicky pojmy, ktoré sú absolútne zavádzajúce pre spoločnosť, najmä vo vzťahu k tomu, aká je distribúcia vakcín do tela a aké patologické procesy spôsobuje,“ povedal Kotlár.
Súčasne sa spýtal, prečo v súvislosti s jeho prácou vláda nereaguje. Vyhlásil, že ak s ním nie sú spokojní, majú ho odvolať. Kotlár vyzval vládu, aby bola v tejto veci jednotná a informovala o tom, či sú mRNA vakcíny bezpečné. Súčasne by podľa neho mala na túto tému zasadať aj bezpečnostná rada.
Vláda očakáva správu o manažovaní pandémie
Vláda aj naďalej od Kotlára očakáva správu o manažovaní pandémie v rokoch 2020-2023, ktorú však dodnes nepredložil. Svoje závery, pokiaľ ide o preverovanie pandémie, má v pláne doručiť do 31. januára 2026. Ako však vzápätí uviedol, správu nateraz nenapíše, keďže sa objavili nové fakty, ktoré sú oveľa závažnejšie.
Fico podporil Kotlára, splnomocnenca považuje za čestného a húževnatého človeka
Aj napriek tomu, že bol vládou poverený vyšetrením procesu manažovania, je podľa neho potrebné riešiť bezpečnosť vakcín a suverenity SR v prípade, že príde ďalšia pandémia, ako aj postoj voči Svetovej zdravotníckej organizácii. Manažovanie pandémie nie je podľa neho totiž až tak veľkým problémom.
Kritika zo strany opozície
Výroky vládneho splnomocnenca pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 kritizujú aj opozičné strany. Poslanec strany Sloboda a Solidarita (Sas) Tomáš Szalay Kotlára nazval estrádnym šarlatánom, podľa neho nemá čo robiť na poste splnomocnenca vlády.
„Kedy sa táto hra s pána Kotlára skončí, ťažko povedať, pretože tá cieľová rovinka sa neustále posúva. Keď máte pocit, že už sme konečne tam, pretože prišiel posudok SAV, tak nie, pretože ten cieľ je za ďalšou zákrutou. Príde ďalšia zákruta, za ďalšou zákrutou. Tento pretek neskončí až do volieb, pretože do volieb bude táto koalícia závislá od Petra Kotlára, a dovtedy aj inteligentní ľudia v koalícii budú musieť robiť morálne kompromisy a tíško šúchať nohami,“ myslí si Szalay. Keď vláda vymenovala splnomocnenca pre prešetrenie manažmentu pandémie, podľa Szalaya by túto funkciu mala dať niekomu, kto naozaj chce tieto veci riešiť.
Šaško v tejto situácii nerobí nič
Poslankyňa Jana Bittó Cigániková zas reagovala na viaceré Kotlárove výroky, opakovane vyvracala jeho tvrdenia o tom, že vakcíny menia ľudskú DNA, sú génovou terapiou či o tom, že očkovanie spôsobilo poškodenie zdravia či úmrtia. Rozporovala aj jeho tvrdenia o tom, že ho podporuje vedecká obec. Reagoval aj najsilnejší opozičný subjekt Progresívne Slovensko.
Kotlár čelí podľa SaS trestnému stíhaniu pre výroky o vakcínach proti COVID-19 - VIDEO
„Naďalej šíri strach, ktorý zabíja. Dôsledkom jeho rok a pol trvajúcej vojny proti vede a rozumu je pokles kolektívnej imunity. A tri úmrtia detí na čierny kašeľ za posledný rok,“ vyjadril sa o Kotlárovi podpredsedu Výboru NR SR pre zdravotníctvoOskar Dvořák.
Smerom k ministrovi zdravotníctvaKamilovi Šaškovi (Hlas-SD) Dvořák predniesol, že s tým nič nerobí. Je toho názoru, že šéf rezortu zdravotníctva mal už dávno verejne vyzvať na Kotlárovo odvolanie, a tiež spustiť očkovaciu kampaň a zabezpečiť dostatok vakcín pre matky, ktoré sa chcú zaočkovať proti čiernemu kašľu. „Ak toho nie je schopný, mal by sa okamžite vzdať funkcie,“ dodal.