Navýšenie rozpočtu na zdravotníctvo vyvoláva optimizmus, podľa pacientskej asociácie však nemusí stačiť

Vládny návrh, ktorý predpokladá zvýšenie výdavkov na zdravotníctvo v roku 2026 o 564 miliónov eur oproti očakávaným výdavkom tohto roka, je na prvý pohľad pozitívnou správou, no Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) varuje, že nemusí stačiť.
Zvýšenie pod hranicu šesť percent podľa nej nedokáže pokryť infláciu, rastúci dopyt po zdravotnej starostlivosti súvisiaci so starnutím populácie ani zdravotné resty, ktoré sa nahromadili od obdobia pandémie COVID‑19.
Návrh nemusí reflektovať skutočné potreby pacientov
Podľa AOPP navrhovaný rozpočet v sume 10,673 miliardy eur nemusí reflektovať skutočné potreby pacientov. „To, že stav verejných financií je naozaj zlý, vidí už dnes asi každý. Zdravie a liečba pacientov však nepočká do doby, keď, ak vôbec, ich štát skonsoliduje. Rozpočet pre zdravotníctvo na budúci rok nemusí ani len pokryť očakávanú mieru zdražovania, teda infláciu,“ upozorňuje prezidentka AOPP Mária Lévyová.
AOPP ďalej tvrdí, že navrhované navýšenie nerozpočítava dostatočne nápor na systém, ktorý bude vyvolaný starnutím obyvateľstva, ale aj zhoršujúcim sa zdravotným stavom obyvateľov v dôsledku obmedzenej dostupnosti prevencie, diagnostiky a včasnej liečby. Podľa nej dlhodobé šetrenie v sektore vedie paradoxne k vyššej spotrebe zdravotnej starostlivosti, rastu nákladov a horším zdravotným výsledkom.
Chýbajú prostriedky na zavádzanie modernej medicíny
Asociácia tiež poukazuje na to, že v rozpočte chýbajú adekvátne prostriedky na zavádzanie modernej medicíny, či už v oblasti inovatívnych liekov alebo moderných terapeutických postupov. „Aj preto vyzývame poslancov Národnej rady SR, ale aj samotnú vládu, aby počas diskusií o rozpočte v parlamente prehodnotili návrh rozpočtu pre zdravotníctvo,“ dodáva Lévyová.
Jedna z hlavných výhrad AOPP sa týka dlhodobej povinnosti štátu voči vlastným záväzkom v zdravotníctve. Od budúceho roka mal štát zvýšiť sadzbu platieb za poistencov štátu zo súčasných 4,5 % na 5 %.
„Toto navýšenie platieb štátu za takmer 3 milióny poistencov, najmä starších ľudí a detí, ktorí vo vyššej miere využívajú zdravotnú starostlivosť, nemalo financovať nejaký nadštandard. Štát sa mal svojimi platbami len priblížiť k tomu, čo platia zamestnanci a ekonomicky aktívni ľudia,“ vysvetľuje Lévyová.
Ďalšiu hrozbu v budúcom rozpočte AOPP vidí v rozsahu zdravotnej starostlivosti dostupnej pre pacientov. Výdavky verejného zdravotného poistenia vláda navrhuje zvýšiť iba o 6,55 % medziročne, pričom podľa prognóz Národnej banky Slovenska inflácia dosiahne úroveň 4,2 %. Zdravotníctvo pritom nebolo výnimkou konsolidačných opatrení.
„Je zrejmé, že budúci rozpočet v lepšom prípade pokryje náklady na tohtoročný rozsah zdravotnej starostlivosti. Pri vyššom počte výkonov alebo zavádzaní modernej liečby však takýto rozpočet evidentne nepočíta. Jediná možnosť je, že pacienti budú platiť viac z vlastného vrecka za ambulantné výkony a lieky,“ upozorňuje Lévyová.
Navyše, približne 550 miliónov eur nemusí štát do rozpočtu zdravotníctva v konečnom dôsledku vôbec vložiť. Podľa návrhu rozpočtu je zahrnutý mechanizmus, podľa ktorého v prípade priaznivého ekonomického vývoja a vyššieho výberu poistného od zamestnancov a ekonomicky aktívnych obyvateľov vláda rozhodne, či túto sumu do zdravotníctva pošle.
„Takéto opatrenie by bolo možno opodstatnené v období konsolidácie, ak by sme dlhodobo patrili medzi krajiny s vysokými výdavkami na zdravotníctvo. Realita je však opačná. Dlhodobo patríme medzi členské štáty EÚ, ktoré v pomere k HDP vynakladajú na zdravotníctvo menej, pacienti ročne uhrádzajú v rámci neregulovaných poplatkov viac, a priemerná dĺžka života u nás stále nepatrí medzi najlepšie,“ uzatvára Lévyová.