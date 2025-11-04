Žilinka oznámil výsledky preskúmania záchrankového tendra, ministerstvo zdravotníctva porušilo zákon

Ministerstvo zdravotníctva postupovalo pri záchrankovom tendri nezákonne. Informoval o tom generálny prokurátor Maroš Žilinka na sociálnej sieti. Ako uviedol, Generálna prokuratúra (GP) SR preskúmala zákonnosť postupu a rozhodnutí ministerstva zdravotníctva v konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie záchrannej zdravotnej služby a dospela k záveru, že ministerstvo konalo v rozpore so zákonom, keď po tom, ako mu bola 11. augusta doručená Správa Operačného strediska tiesňového volania ZZS o výsledku výberového konania z 31. júla, túto správu 12. augusta vrátilo Operačnému stredisku.
Operačné stredisko 13. augusta zrušilo výberové konanie a rezort zdravotníctva 8. októbra zastavil konania vo veci žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ZZS.
Ministertstvo nerešpektovalo zákonný príkaz
Žilinka vysvetlil, že porušenie zákona zo strany rezortu zdravotníctva spočívalo v tom, že ministerstvo ako správny orgán nerešpektovalo zákonný príkaz, v zmysle ktorého je pri vydávaní povolení viazané výsledkom výberového konania, o ktorom komisia zriadená Operačným strediskom vyhotovuje správu. Doručením správy 11. augusta vznikla ministerstvu povinnosť konať a rozhodnúť buď o vydaní povolenia, alebo o zamietnutí žiadosti o jeho vydanie. Ministerstvo tak bolo povinné urobiť do desiatich dní od doručenia správy.
Žilinka čoskoro oznámi výsledky preskúmania tendra na záchranky, od jeho rozhodnutia závisí ďalší postup vlády
„Ministerstvo ale správu vrátilo Operačnému stredisku a nepristúpilo k rozhodnutiu v administratívnom konaní na základe záväzného výsledku výberového konania, a to bez opory v zákone a navyše z dôvodov, ktoré boli v rozpore s obsahom spisu a skutkovým stavom veci,“ uviedol Žilinka.
Spresnil, že rezort zdravotníctva vytkol, že boli hodnotené aj žiadosti účastníka konania, ktorý v rozhodnom čase už nebol účastníkom konania v dôsledku späťvzatia žiadosti o vydanie povolenia. Žilinka však podotkol, že všetci žiadatelia uvedení v správe v čase výberového konania a vypracovania správy o jeho výsledku boli účastníkmi konania o vydanie povolenia.
Nulitný správny akt
Ako ďalej vysvetlil, Operačné stredisko rozhodlo 13. augusta o zrušení výberového konania, ktoré bolo už právoplatne skončené a v procese konania o vydanie povolenia. Urobilo tak bez právneho základu a bez zákonnej právomoci.
„Rozhodnutie tak zároveň trpelo aj nedostatkom právnej formy, naviac bez splnenia podmienok pre použitie analógie práva (postup podľa zákona o verejnom obstarávaní),“ doplnil generálny prokurátor. Rozhodnutie Operačného strediska je tak podľa Žilinku nulitným správnym aktom. Ministerstvo zdravotníctva následne 8. októbra vydalo nezákonné rozhodnutie o zastavení konania s tým, že pominul dôvod, pre ktorý bolo konanie vedené.
O budúcnosti záchrannej zdravotnej služby sa má rokovať až po schválení rozpočtu, Šaško má pripravené viaceré alternatívy
Ministerstvo podľa prokuratúry nepostupovalo v súlade so zákonom a nevychádzalo zo zisteného stavu veci. Tým, že zastavilo konanie, podľa slov Žilinku odoprelo vecné rozhodnutie o žiadostiach, a tým zasiahlo v neprospech práv účastníkov administratívneho konania.
„Na zistené porušenia zákona bolo reagované protestami prokurátora (33) podanými MZ SR,“ uzavrel generálny prokurátor, od ktorého záverov môže závisieť ďalší postup vlády a aj to, či sa vypíše nové výberové konanie, alebo štát pristúpi k inému typu riešenia.
Generálny prokurátor avizoval už minulý týždeň, že predstaví závery preskúmania zákonnosti postupu Ministerstva zdravotníctva pri výberovom konaní na stanice záchrannej zdravotnej služby. Záchrankový tender v lete totiž vyvolal politické napätie a otázniky nad transparentnosťou tendra v koalícii aj opozícii. Výberové konanie na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby vyhlásilo Operačné stredisko ZZS v máji.
Opozícia aj časť koaličných poslancov však upozorňovali na netransparentné podmienky a riziko ovplyvňovania. V auguste bol tender zrušený. Ministerstvo zdravotníctva doteraz nepredstavilo konečný plán, ako bude systém záchrannej zdravotnej služby fungovať v nasledujúcich rokoch. Rezort pripúšťa, že pracuje s rôznymi alternatívami, no konkrétny postup zatiaľ nekomentuje.