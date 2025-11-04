Žilinka oznámil výsledky preskúmania záchrankového tendra, ministerstvo zdravotníctva porušilo zákon

Žilinka vysvetlil, že porušenie zákona zo strany rezortu zdravotníctva spočívalo v tom, že ministerstvo ako správny orgán nerešpektovalo zákonný príkaz, v zmysle ktorého je pri vydávaní povolení viazané výsledkom výberového konania.
Kristína Valovičová
Redaktorka domácej redakcie
3 min. čítania
Redakčne overené informácie
Maroš Žilinka
Generálny prokurátor Maroš Žilinka. Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel
Slovensko Zdravotníctvo Zdravotníctvo z lokality Slovensko

Ministerstvo zdravotníctva postupovalo pri záchrankovom tendri nezákonne. Informoval o tom generálny prokurátor Maroš Žilinka na sociálnej sieti. Ako uviedol, Generálna prokuratúra (GP) SR preskúmala zákonnosť postupu a rozhodnutí ministerstva zdravotníctva v konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie záchrannej zdravotnej služby a dospela k záveru, že ministerstvo konalo v rozpore so zákonom, keď po tom, ako mu bola 11. augusta doručená Správa Operačného strediska tiesňového volania ZZS o výsledku výberového konania z 31. júla, túto správu 12. augusta vrátilo Operačnému stredisku.

Operačné stredisko 13. augusta zrušilo výberové konanie a rezort zdravotníctva 8. októbra zastavil konania vo veci žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ZZS.

Ministertstvo nerešpektovalo zákonný príkaz

Žilinka vysvetlil, že porušenie zákona zo strany rezortu zdravotníctva spočívalo v tom, že ministerstvo ako správny orgán nerešpektovalo zákonný príkaz, v zmysle ktorého je pri vydávaní povolení viazané výsledkom výberového konania, o ktorom komisia zriadená Operačným strediskom vyhotovuje správu. Doručením správy 11. augusta vznikla ministerstvu povinnosť konať a rozhodnúť buď o vydaní povolenia, alebo o zamietnutí žiadosti o jeho vydanie. Ministerstvo tak bolo povinné urobiť do desiatich dní od doručenia správy.

Ministerstvo ale správu vrátilo Operačnému stredisku a nepristúpilo k rozhodnutiu v administratívnom konaní na základe záväzného výsledku výberového konania, a to bez opory v zákone a navyše z dôvodov, ktoré boli v rozpore s obsahom spisu a skutkovým stavom veci,“ uviedol Žilinka.

Spresnil, že rezort zdravotníctva vytkol, že boli hodnotené aj žiadosti účastníka konania, ktorý v rozhodnom čase už nebol účastníkom konania v dôsledku späťvzatia žiadosti o vydanie povolenia. Žilinka však podotkol, že všetci žiadatelia uvedení v správe v čase výberového konania a vypracovania správy o jeho výsledku boli účastníkmi konania o vydanie povolenia.

Nulitný správny akt

Ako ďalej vysvetlil, Operačné stredisko rozhodlo 13. augusta o zrušení výberového konania, ktoré bolo už právoplatne skončené a v procese konania o vydanie povolenia. Urobilo tak bez právneho základu a bez zákonnej právomoci.

Rozhodnutie tak zároveň trpelo aj nedostatkom právnej formy, naviac bez splnenia podmienok pre použitie analógie práva (postup podľa zákona o verejnom obstarávaní),“ doplnil generálny prokurátor. Rozhodnutie Operačného strediska je tak podľa Žilinku nulitným správnym aktom. Ministerstvo zdravotníctva následne 8. októbra vydalo nezákonné rozhodnutie o zastavení konania s tým, že pominul dôvod, pre ktorý bolo konanie vedené.

Ministerstvo podľa prokuratúry nepostupovalo v súlade so zákonom a nevychádzalo zo zisteného stavu veci. Tým, že zastavilo konanie, podľa slov Žilinku odoprelo vecné rozhodnutie o žiadostiach, a tým zasiahlo v neprospech práv účastníkov administratívneho konania.

Na zistené porušenia zákona bolo reagované protestami prokurátora (33) podanými MZ SR,“ uzavrel generálny prokurátor, od ktorého záverov môže závisieť ďalší postup vlády a aj to, či sa vypíše nové výberové konanie, alebo štát pristúpi k inému typu riešenia.

Generálny prokurátor avizoval už minulý týždeň, že predstaví závery preskúmania zákonnosti postupu Ministerstva zdravotníctva pri výberovom konaní na stanice záchrannej zdravotnej služby. Záchrankový tender v lete totiž vyvolal politické napätie a otázniky nad transparentnosťou tendra v koalícii aj opozícii. Výberové konanie na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby vyhlásilo Operačné stredisko ZZS v máji.

Opozícia aj časť koaličných poslancov však upozorňovali na netransparentné podmienky a riziko ovplyvňovania. V auguste bol tender zrušený. Ministerstvo zdravotníctva doteraz nepredstavilo konečný plán, ako bude systém záchrannej zdravotnej služby fungovať v nasledujúcich rokoch. Rezort pripúšťa, že pracuje s rôznymi alternatívami, no konkrétny postup zatiaľ nekomentuje.

Viac k osobe: Maroš Žilinka
Firmy a inštitúcie: GP Generálna prokuratúra SRMZ SR Ministerstvo zdravotníctva SR
Okruhy tém: Generálny prokurátor SR Porušenie zákona Tender na záchranky

