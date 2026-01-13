VšZP zlúčila tri budovy do jedného spoločného sídla, chce tak znížiť náklady a zvýšiť efektivitu

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) realizuje projekt presunu z troch administratívnych budov do jedného spoločného sídla. Tento krok má priniesť významné úspory na prevádzkových a energetických nákladoch, zefektívniť interné procesy a lepšie využívať verejné zdroje. Projekt vychádza z odporúčaní Útvaru hodnoty za peniaze a bol pripravený v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR.
Podľa už publikovaných informácií sa štátna poisťovňa plánuje presťahovať do priestorov business centra Westend na bratislavskej Patrónke. Podľa predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa VšZPMatúša Jurových je efektívne nakladanie s verejnými financiami prioritou.
Zjednotenie prevádzky z troch lokalít
„Zjednotením troch budov do jednej energeticky úspornej znížime prevádzkové náklady, zefektívnime vnútorné procesy a zároveň sa vysporiadame s investičným dlhom našich budov. Každé takto ušetrené euro je v prospech zabezpečenia dostupnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre takmer 3 milióny našich poistencov,“ uviedol.
Medzi hlavné prínosy projektu patrí zníženie energetických nákladov, keďže nové priestory majú vysokú energetickú efektívnosť a spĺňajú prísne environmentálne štandardy. Budova disponuje aj certifikátom udržateľnosti. Zjednotenie prevádzky z troch lokalít do jednej zároveň umožní šetriť na správe, údržbe a podporných službách, čím sa dosiahne úspora prevádzkových nákladov.
Zlúčenie organizačných útvarov do jedného priestoru prispeje k zefektívneniu interných procesov, odstráni potrebu presunov medzi jednotlivými budovami a zrýchli komunikáciu i rozhodovanie. Optimalizácia administratívnych plôch v súlade so štandardmi Útvaru hodnoty za peniaze zabezpečí hospodárne využívanie každého štvorcového metra.
Plánovanie trvalého riešenia
„Pri príprave projektu sme dôsledne aplikovali princípy hospodárnosti a efektívnosti. Finančná analýza potvrdila, že zvolené riešenie je z dlhodobého hľadiska najefektívnejšie. Úspory z prevádzky a energií sa prejavia v prospech celého systému verejného zdravotného poistenia,“ doplnila členka predstavenstva VšZP Denisa Slivková. Rozhodnutie podporil aj podpredseda predstavenstva Viktor Očkay, podľa ktorého ide o aktuálne najefektívnejšie dostupné riešenie.
„Poskytuje nám dostatočný časový rámec pre plánovanie trvalého riešenia v podobe vlastných priestorov, tak ako to stanovujú princípy metodiky Útvaru hodnoty za peniaze,“ uviedol.
Projekt bol založený na štúdii uskutočniteľnosti, ktorá hodnotila viaceré alternatívy z hľadiska celkových nákladov počas celého životného cyklu. Zároveň prešiel komplexným hodnotením zo strany Útvaru hodnoty za peniaze.