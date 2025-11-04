Fico nevidí dôvod na odvolanie Šaška, so stanoviskom generálnej prokuratúry sa nestotožňuje ani ministerstvo

Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) rešpektuje stanovisko Generálnej prokuratúry SR (GP SR), avšak nemôže sa s ním stotožniť. Ako uviedol komunikačný odbor ministerstva, MZ SR trvá na tom, že postup bol zákonný, vecne odôvodnený a vedený v záujme ochrany zdravia obyvateľstva.
Rozhodnúť môže iba súd
„O prípadnej nezákonnosti postupu orgánov verejnej správy môže rozhodnúť výlučne súd,“ konštatuje ministerstvo. Všetky právne závery, ktoré prezentuje GP SR v stanovisku k nezákonnosti zrušenia záchrankového tendra boli zo strany MZ SR v minulosti zohľadňované.
„Všetky zverejňované právne pochybnosti boli zo strany MZ SR vyriešené a podložené aj platnou judikatúrou slovenských ako aj európskych súdov,“ dodalo ministerstvo. Generálna prokuratúra v utorok potvrdila, že ministerstvo zdravotníctva konalo nezákonne pri zrušení výberového konania na záchrannú zdravotnú službu.
Žiadna škoda
Tender na záchranky bol zrušený. Z pohľadu politickej zodpovednosti ministra zdravotníctva tým pre mňa všetko končí. Uviedol v reakcii na zrušenie tendra predseda vlády Robert Fico.
„Všetci sú vyrušení z právneho názoru generálneho prokurátora, že pri záchrankovom tendri na ministerstve zdravotníctva bol porušený zákon. Ja nie,“ poznamenal premiér. Ako dodal, záchrankový tender bol zrušený, nikomu nebola spôsobená žiadna škoda, nikto nebol v rozpore so zákonom zvýhodnený alebo znevýhodnený.
„Robím všetko preto, aby s touto vládnou koalíciou nebol spojený žiadny škandál, ako to je v prípade príživníctva Šimečkovej rodiny či nelegálneho zasahovania do volebnej kampane v prospech Progresívneho Slovenska v roku 2023. Tu by som tiež veľmi rád počul názor generálneho prokurátora a chcem veriť, že by rovnako vyrušil všetky protivládne médiá,“ skonštatoval premiér.
Zrušenie tendra
Podľa Fica však platí, že predstavitelia Hlasu – SD by mu mali poslať dobrú fľašu vína, pretože trval na zrušení záchrankového tendra. Spájal sa totiž s mnohými pochybnosťami a komunikačnými zlyhaniami.
„Ak by som na zrušení tendra netrval a ministerstvo zdravotníctva by v ňom pokračovalo, musel by som odvolať príslušného ministra. Oceňujem, že minister Šaško mal zmysel pre realitu a nenechal sa ovplyvniť záujmovými skupinami, ktoré sa vždy pri každom tendri a na každom ministerstve zlietnu ako supy na zdochlinu,“ uzavrel.