Šaško neplánuje odstúpiť a trvá na zákonnosti zrušenia tendra na záchranky, pripravuje rokovanie s prokuratúrou

Minister zdravotníctva Kamil Šaško naďalej trvá na tom, že zrušenie tendra na prevádzku staníc záchrannej zdravotnej služby bolo v súlade so zákonom.
Reagoval tak na kritiku generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý v utorok uviedol, že rozhodnutie bolo v rozpore so zákonom o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti aj so zákonom o správnom konaní.
Odborné právne stretnutia
Minister uviedol, že bude iniciovať odborné právne stretnutia medzi zástupcami rezortu a generálnej prokuratúry, aby si vysvetlili rozdielne právne názory. „My, samozrejme, rešpektujeme rozhodnutie generálnej prokuratúry, ale naďalej trváme na tom, že ten postup tak, ako bol vykonaný, a ten tender a výberové konanie zrušilo operačné stredisko, nie ja, aj napriek tomu, že ma na to vyzývali. A teraz, keď sa to udialo, tak niektorí sa snažia presvedčiť, že sa to vlastne nedalo, ale my trváme na tom, že ten postup bol zákonný, jediný možný a bol v záujme ochrany verejného zdravia či verejných financií. To znamená, my sa samozrejme oboznámime s námietkami pána prokurátora a ja budem iniciovať odborné právne stretnutia, aby sme si právne rozpory vyjasnili. Myslím si, že jediný, kto môže rozhodnúť, či postup bol alebo nebol zákonný, je súd,“ uviedol Šaško.
Minister zároveň potvrdil, že pripravuje nový model fungovania záchrannej zdravotnej služby. Konkrétne riešenie zatiaľ nepredstavil a chce ho najskôr prerokovať s predsedom vlády Robertom Ficom.
Tri možné varianty
Uviedol, že existujú tri možné varianty: úplné prevádzkovanie systému štátom, pokračovanie v súčasnom modeli verejnej súťaže, alebo kombinovaný model, v ktorom by štát prevádzkoval vybrané stanice a o ostatné by súťažili súkromní poskytovatelia.
Na otázku o prípadnom odstúpení z funkcie minister odpovedal, že takýto krok neplánuje. Premiér Robert Fico ani minister školstva Tomáš Drucker jeho odchod z postu nepodporujú.