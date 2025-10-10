Rakovina prsníka postihuje každú ôsmu ženu, prevenciu však zanedbáva väčšina Sloveniek

Rakovina prsníka predstavuje najčastejšie onkologické ochorenie u žien a podľa štatistík Všeobecnej zdravotnej poisťovne postihuje približne jednu z ôsmich Sloveniek. Napriek tomu prevenciu dlhodobo zanedbáva väčšina žien – až takmer dve tretiny pravidelne neabsolvujú gynekologické prehliadky.
Prevencia je prioritou
VšZP, ktorá zastrešuje zdravotnú starostlivosť pre vyše polovicu slovenských žien, analyzovala údaje zo svojej databázy. Z takmer 1,4 milióna poisteniek eviduje približne 35-tisíc prípadov ženských onkologických ochorení. Len v prípade rakoviny prsníka ide o viac ako 25-tisíc poisteniek.
„Ako najväčšia zdravotná poisťovňa na Slovensku považujeme prevenciu za našu prioritu. Ženy často v každodenných povinnostiach zabúdajú na vlastné zdravie. Práve na to ich chceme upozorniť,“ uviedla Denisa Slivková, členka predstavenstva VšZP.
Podobne varovné údaje o rakovine krčka maternice
Ročne na rakovinu prsníka zomrie 900 až 1 000 žien, čo predstavuje takmer tri úmrtia denne. V roku 2024 rozoslalo VšZP vyše 430-tisíc pozvánok na rôzne skríningové vyšetrenia, z toho viac ako 57-tisíc na mamografiu. Skríning rakoviny prsníka však absolvovalo len približne 2-tisíc poisteniek, pričom každá osemnásta mala abnormálny nález.
Podobne varovné sú údaje týkajúce sa rakoviny krčka maternice. Táto diagnóza sa vyskytuje už u žien vo veku okolo 20 rokov. V evidencii VšZP sa nachádza viac ako 2-tisíc poisteniek s týmto ochorením. Skríningového vyšetrenia sa zúčastnilo vyše 20-tisíc žien, abnormálny nález mala každá štyridsiata štvrtá.
„Rakovine krčka maternice možno účinne predchádzať. Dôležité sú pravidelné prehliadky, skríning a očkovanie proti HPV. V rámci našich preventívnych programov dlhodobo motivujeme ženy, aby sa starali o svoje zdravie zodpovedne,“ doplnila Slivková.
Význam včasnej diagnostiky
VšZP ponúka nadštandardnú starostlivosť a ako prvá zdravotná poisťovňa znížila vekovú hranicu pre mamografiu na 45 rokov. V rámci programu Peňaženka zdravia prispieva na očkovanie proti HPV aj pre ženy vo veku 15 až 25 rokov. Po novom môžu poistenky získať príspevok 50 % z ceny vakcíny, najviac do výšky 174,40 eura. Od augusta 2025, keď sa veková hranica rozšírila, stúpol záujem o očkovanie o viac ako 200 percent.
Z verejného poistenia majú ženy nárok na cytologické vyšetrenie krčka maternice od 23 rokov, VšZP ho ponúka už od 18. Okrem toho poskytuje príspevok 30 eur ročne na moderné LBC testovanie, ktoré spoľahlivo identifikuje nádorové bunky v počiatočnom štádiu. V roku 2024 túto možnosť využilo vyše 16-tisíc žien. V oblasti prevencie VšZP zavádza aj inovatívne riešenia, od januára 2025 poskytuje príspevok na samoodberové testy BRCA 1/2, ktoré zisťujú genetické mutácie zvyšujúce riziko rakoviny prsníka, vaječníkov či vajcovodov.
Poistenky môžu získať 50 % z ceny testu, najviac do výšky 45 eur. Október je mesiacom povedomia o rakovine prsníka a upozorňuje na význam včasnej diagnostiky a dostupnosti moderných diagnostických nástrojov. VšZP zdôrazňuje, že ochrana zdravia žien si vyžaduje spoločnú zodpovednosť, nielen od zdravotníckych inštitúcií, ale predovšetkým od samotných žien.