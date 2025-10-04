Národný onkologický ústav zavádza novú technológiu, zvyšuje presnosť operácií pri rakovine prsníka

Chirurgom umožňuje ešte pred samotným zákrokom určiť polohu a hĺbku nádoru s vysokou presnosťou.
Dominika Knoteková
Redaktorka ekonomickej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Národný onkologický ústav
Budova Národného onkologického ústavu (NOÚ) v Bratislave. Foto: SITA/Marek Mrviš
Slovensko Zdravotnícke zariadenia Zdravotníctvo z lokality Slovensko

Národný onkologický ústav priniesol do klinickej praxe pokročilú technológiu v chirurgickej liečbe karcinómu prsníka. Ide o lokalizačný systém Sirius Pintuition, ktorý využíva magnetické zrno na presné označenie nehmatných nádorových ložísk. Chirurgom umožňuje ešte pred samotným zákrokom určiť polohu a hĺbku nádoru s vysokou presnosťou, čo zároveň zvyšuje komfort pacientok a efektivitu samotnej operácie.

Technológia Sirius Pintuition predstavuje významný posun v personalizovanej starostlivosti o ženy s karcinómom prsníka. Prináša nám možnosť operovať s čo najväčšou presnosťou a šetrnosťou, čo znamená nielen vyššiu úspešnosť zákrokov, ale aj väčší komfort pre naše pacientky,“ uviedol Marián Karaba z Oddelenia chirurgickej onkológie D.

Výskyt nehmatných nádorov

Na Slovensku je každoročne diagnostikovaných viac než 3 300 nových prípadov rakoviny prsníka a približne 1 000 žien na toto ochorenie zomiera. Vďaka skríningovým programom sa čoraz častejšie objavujú prípady menších, nehmatných nádorov.

Práve pri týchto prípadoch je kľúčové, aby sme vedeli nádor presne lokalizovať a identifikovať, odstrániť ho a ponechať čo najviac zdravého tkaniva,“ doplnil Juraj Benca z rovnakého oddelenia.

Menej stresu pre ženy

Zavedenie magnetického zrna sa realizuje v lokálnej anestézii a pacientky ho znášajú dobre. Celý proces je rýchly, minimálne invazívny a menej stresujúci v porovnaní s tradičnými metódami. Počas operácie chirurg používa špeciálnu sondu, ktorá ho naviguje priamo k nádoru.

Na rozdiel od klasického vodiaceho drôtika, ktorý sa musí zavádzať tesne pred zákrokom, magnetické zrno vieme umiestniť až 180 dní pred operáciou. Pacientky tak nemusia absolvovať nepríjemné výkony v deň zákroku a celý proces vieme lepšie naplánovať. Pre ženy to znamená menej stresu a pre nás chirurgov presnejšiu a efektívnejšiu prácu,“ uviedol Miroslav Tomáš, primár Centrálnych operačných sál Národného onkologického ústavu.

Osobná skúsenosť pacientky

Význam novej technológie potvrdzuje aj osobná skúsenosť pacientky Jany Molnárovej, ktorá podstúpila zákrok s využitím magnetického zrna. „Najviac som sa bála toho, čo všetko ma pred a počas operácie čaká. Keď mi lekári vysvetlili, že použijú magnetické zrno a celú postupnosť krokov, cítila som sa pokojnejšie. Zákrok bol vďaka tomu menej stresujúci a mala som pocit, že je o mňa postarané s maximálnou starostlivosťou,“ uviedla pacientka z Bratislavy.

Národný onkologický ústav tak rozširuje spektrum moderných liečebných postupov v chirurgii a pokračuje v plnení svojho dlhodobého poslania – poskytovať starostlivosť s dôrazom na presnosť, bezpečnosť a individuálny prístup k pacientovi.

Firmy a inštitúcie: NOÚ Národný onkologický ústav
Okruhy tém: Operácia Rakovina prsníka Technológia

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk