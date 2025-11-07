Varovné signály rakoviny kože: Ako sa skontrolovať a sú červené znamienka nebezpečné? - ROZHOVOR

Hoci obdobie letných dovoleniek je dávno za nami, nezabudli ste sa skontrolovať? Môže vám to zachrániť život. Ak si na svojej koži všimnete zmenené, nepravidelné alebo novovzniknuté znamienko, môže to byť varovným signálom rakoviny kože, a to aj vtedy, keď nebolí.
Práve melanóm patrí medzi najagresívnejšie druhy rakoviny, no pri včasnom odhalení je liečiteľný jednoduchým zákrokom. Ako ho však rozoznať od neškodného znamienka?
O tom, ktoré znamienka sú najnebezpečnejšie, nám porozprávala MUDr. Michaela Dubčeková, renomovaná dermatovenerologička s atestáciami a odbornou praxou na Slovensku, v Česku aj vo Francúzsku.
V rozhovore sa dozviete dôležité informácie:
- či je červené znamienko nebezpečné
- ako si skontrolovať znamienka doma – ABCDE pravidlo
- či je nebezpečné, ak si strhneme znamienko
- či sa z bežného znamienka môže vyvinúť melanóm
- kto patrí medzi najrizikovejšie skupiny
- ako často treba chodiť na kožné vyšetrenie
- čo znamenajú malé červené bodky na koži
- Či solárium chráni pokožku alebo škodí
- ako vyzerá odborné vyšetrenie znamienok u dermatológa
Aké sú najčastejšie varovné signály, že znamienko môže byť zhubné?
Najčastejším varovným signálom je novotvar, to znamená nové znamienko, ktoré vzniklo náhle, je bizarného tvaru, líši sa farbou, tvarom alebo pozorujeme nehojacu sa ranku. V dermatológii používame pojem „škaredého káčatka“ – malé, v milimetroch merané je zrazu „iné“ alebo náhle vzniknuté.
Veľmi často pozorujeme aj nepigmentované nádory kože, väčšinou v solárnej lokalite tela, ktoré sa javia ako ranky, erózie, ktoré sa zhoja a znovu otvoria vždy na tom istom mieste, sprevádzané miernym krvácaním, chrastavením.
Podľa čoho laik rozozná bežné znamienko od nebezpečného?
Väčšina melanómov sú novotvary. Melanóm v počiatočných štádiách, kedy chirurgické vybratie s dostatočne širokým lemom je terapia, ktorá zachraňuje život, nie je potrebná ďalšia chemoterapia. Toto štádium veľmi pripomína obyčajné znamienko a môže byť dlhodobo prehliadané, až kým sa nezačne šíriť do periférie, zväčšovať, vytvárať netradičný povrchový reliéf, viacfarebnosť. Vtedy sa už môže meniť do povrchovo sa šíriaceho melanómu a do ďalších jeho štádií.
Preto apelujeme na pacientov, aby každý rok absolvovali dermatoskopické vyšetrenie celého tela. Skúsenosti nám hovoria že 80% novotvarov môže byť už nádor.
Pri pacientoch s mnohými znamienkami je asi ťažké zapamätať si, ktoré malo aký tvar a ktoré je nové. Existuje technológia, ktorá to dokáže?
Samozrejme. Pomáha nám s tým už aj umelá inteligencia, ktorá nám každý rok u rizikových pacientov porovnáva digitálne mapy znamienok zostrojené robotickým scanom. Trénovaný dermatológ v dermatoskopii sa tak s vyše 90-percentnou presnosťou zameria na vyselektované novotvary, hlavne u pacientov s nespočítateľnými znamienkami, u pacientov s rodinnou anamnézou melanómu alebo u pacientov po extirpácii melanómu, u fototypov 1,2. Táto metóda nám pomáha okrem rutinného dermatoskopovania celého tela zamerať sa na nové a zmenené znamienka.
Existuje nejaké pravidlo alebo pomôcka, ako si skontrolovať znamienka doma?
Na domácu kontrolu je vhodná nasledovná metóda ABCDE:
A – asymetria: Keď si znamienko rozdelíme na polovice (dermatológ pomocou AI porovnáva pravidelnosť v kvadrantoch), znamienko by malo byť približne zrkadlovo rovnaké.
B – border: Hranice . nie sú jasne definované, sú napríklad rozpité, ako keby sa atrament vsakoval do pijavého papiera a mnohé iné detaily viditeľné už len dermatoskopom.
C – color: Farba a jej viacero odtieňov – napríklad mnohé odtiene sivej, bridlicovo sivej, ďalej červená farba novotvorby ciev je tiež varovným signálom, ale aj výbledy, straty pigmentu, znaky tzv. mliečnej dráhy.
D – diameter: Hraničná veľkosť do 6 mm.
E – evolution zmeny v čase ako hrúbka, farba, plasticita, perličkovité, lentilkovité zmeny v blízkom okolí znamienka, chrasty, erózie.
Ako často by si mal človek kontrolovať svoju pokožku a znamienka najmä po lete?
Určite 1-krát ročne. Nemusí to byť len po lete, odporúčania sú pri rizikových pacientoch s viac ako 50 znamienkami (mnohé literatúry udávajú už aj 40), pri anamnéze melanómu v rodine, pri histologicky dokázanom syndróme dysplastických znamienok, pri spálení do pľuzgierov hlavne v detstve, pri chronickej expozícii UV žiarenia.
Onkodermatologická prehliadka každého pol roka zvyšuje pravdepodobnosť odhalenia melanómu a iných typov rakoviny kože v štádiách, kedy obyčajná extirpácia v lokálnej anamnéze zachraňuje život.
Ktoré časti tela ľudia najčastejšie prehliadajú pri samovyšetrení?
Musím upozorniť najmä na kontinuálne mechanicky dráždené plôšky nôh, dlane, genitálie.
Je pravda, že červené znamienka sú nebezpečné? Čo vlastne znamenajú?
Malé červené bodky pribúdajúce vekom sú najčastejšie hemangiomy, tie nebezpečne nie sú, ale červená farba v znamienkach a iných štruktúrach kože je pre lekára výstrahou. Červená farba je totiž prejavom novotvorby ciev. Povrchové nezhubné pigmentové znamienka sú bezcievne štruktúry a ak sa v nich objaví červená farba, znamená to, že si vytvárajú vlastné cievne zásobenie.
Vieme, že rakovina je agresívna nielen svojou schopnosťou sa nekontrolovatelne deliť, prestať sa podobať na pôvodný orgán a tým si žiť svoj agresívny, expanzný život, ale na to potrebuje aj nové cievy, krv, energiu, teda začne si vytvárať svoje vlastné cievy. A to je nebezpečný znak a výstraha pre lekára.
Môže sa neškodné znamienko zmeniť na rakovinové? Ak áno, ako rýchlo k tomu môže dôjsť?
Povedala by som, že áno. Sú články o tom, ktoré znamienka sa môžu meniť a sú pred štádiom vzniku melanómu. Ale ako som na začiatku povedala, tie prvotné štádiá pre laika dlhé roky môžu pripomínať len „také škaredé znamienko“. Takže laikovi sa môže zdať, že vzniklo zo znamienka, ale v štádiu kedy prichádza k dermatológovi my už spätne nezistíme, že to naozaj bol novotvar, roky pomaly sa vyvíjajúci sa melanóm. Stále platí, že väčšina melanómov vyniká na zdravej koži ako novotvar.
Zvyšuje opakované spálenie pokožky riziko rakoviny kože? Aj keď sa to stalo len v detstve?
Práve detstvo je najrizikovejšie obdobie, pretože koža sa vyvíja až do dospelosti. Preto spálenie kože do pľuzgierov už viac ako 2x do 18 rokov mnohonásobne zvyšuje riziko rakoviny kože v dospelosti alebo v starobe, kedy koži prirodzene ubúdajú ochranné schopnosti.
Aké typy pokožky sú najviac ohrozené? Existujú skupiny ľudí, ktoré by mali byť mimoriadne opatrné?
Jednoznačne deti, osoby fototypu 1,2, ľudia, ktorí užívajú fototoxické lieky, imunosupresívne lieky a ľudia s anamnézou rakoviny kože v rodine.
Ak má niekto veľa znamienok, je automaticky vo väčšom riziku?
Áno, počet nad 40 znamienok sa už uvádza ako riziko.
Ako prebieha odborné vyšetrenie znamienok u odborníka?
Pri odbornom vyšetrení sa vždy kontroluje celá koža – vrátane plôšok nôh, genitálií či vlasovej časti hlavy. Dermatológ hodnotí znamienka dermatoskopom podľa viacerých znakov a najdôležitejšie je sledovať ich zmeny v čase. Preto sa často využíva celotelový digitálny scan s umelou inteligenciou, ktorý porovnáva tvar, farbu či veľkosť znamienok. Takto sa dajú odhaliť aj počiatočné štádiá rakoviny kože, ktoré sa dajú vyliečiť jednoduchým chirurgickým zákrokom.
Existuje povera, že ak si znamienko poraníme (napr. pri holení), môže sa zmeniť na rakovinové. Je na tom niečo pravdy?
Opakované mechanické dráždenie má čiastočnú váhu v etiopatogenéze melanómu, preto preventívne dávame vyberať znamienka s trvale mechanicky namáhaných časti tela ako sú plôšky nôh, dlane, genitálie.
Pomáhajú soláriá pripraviť pokožku na slnko alebo skôr škodia?
V EÚ je UV žiarenie uznané ako karcinogén. Soláriá sú legislatívne regulované práve s ich spojením so zvýšeným rizikom rakoviny kože, a preto je aj zavedené vekové obmedzenie používania solárií len osobám starším ako 18 rokov.