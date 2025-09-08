Ženy sa nevedia zorientovať v zmenách v prevencii rakoviny prsníka, pomôže nová osvetová kampaň

Počet nových prípadov rakoviny prsníka na Slovensku každoročne stúpa, no napriek tomu väčšina žien nevyužíva možnosti včasnej diagnostiky.
Preventívne vyšetrenia, ktoré môžu rozhodnúť o živote, absolvuje podľa aktuálnych údajov menej ako 35 percent žien, ktoré majú na mamografiu nárok. Slovensko tým výrazne zaostáva za priemerom Európskej únie. Od júla navyše vstúpili do platnosti zmeny v oblasti prevencie, ktoré medzi verejnosťou vyvolali nejasnosti.
V snahe zlepšiť informovanosť spúšťa Liga proti rakovine v spolupráci s neziskovým sektorom osvetovú kampaň zameranú na orientáciu v nových pravidlách.
Skríningová mamografia a ultrazvuk
Zmeny sa dotkli najmä preventívnych prehliadok. Skríningová mamografia, určená na včasné odhalenie ochorenia u žien bez príznakov, je síce plne hradená z verejného zdravotného poistenia, no záujem o ňu zostáva nízky.
Súčasne sa od júla prestal automaticky vykonávať ultrazvuk prsníkov počas gynekologických prehliadok zdravých žien. Slovensko bolo poslednou krajinou v Európe, kde sa tento postup ešte využíval. Zmena vychádza z odborných odporúčaní a vedeckých poznatkov. Ultrazvuk je po novom indikovaný len v prípade podozrivých zmien, pričom zachované zostáva manuálne vyšetrenie prsníkov gynekológom.
Podľa výkonnej riaditeľky Ligy proti rakovine Evy Kováčovej sa ženy v nových pravidlách často strácajú. „V posledných mesiacoch sa na nás ženy obracajú ešte častejšie, pretože sa nevedia zorientovať v zmenách v prevencii rakoviny prsníka. Pýtajú sa, ako je to teraz s ultrazvukom, s mamografiou alebo čo majú robiť, ak si niečo nahmatajú,“ uviedla.
Prevencia nestojí len na systéme
Od júla sa taktiež zjednotil systém skríningovej mamografie. Nové pravidlá rozšírili vekové rozpätie na 45 až 75 rokov. Ženy vo veku 45 až 69 rokov majú nárok na vyšetrenie každé dva roky, ženy nad 70 rokov raz za tri roky.
Zdravotníci zdôrazňujú, že prevencia nestojí len na systéme, ale aj na zodpovednosti jednotlivcov. „Ženy by sa nemali spoliehať len na mamografické vyšetrenie. Všetky ženy, bez ohľadu na to, či už majú nárok na skríningovú mamografiu alebo nie, by mali vykonávať pravidelné samovyšetrenie prsníkov raz do mesiaca,“ upozornila Viera Lehotská, hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre rádiológiu.
Samovyšetrenie je podľa odborníkov jednoduchý a časovo nenáročný úkon, ktorý môže výrazne prispieť k včasnému záchytu. Odporúča sa vykonávať ho medzi siedmym a desiatym dňom menštruačného cyklu, kedy sú prsníky najmenej citlivé. Dôležité je všímať si nielen hrčky, ale aj zmeny tvaru, pokožky, bradaviek či výtok.
„Ak si žena v prsníku nahmatá hrčku, neznamená to automaticky rakovinu. Každá zmena v prsníku si ale zaslúži pozornosť a mala by byť dôvodom na okamžitú konzultáciu s gynekológom alebo všeobecným lekárom, ktorý určí ďalší postup vyšetrenia,” pripomenula Lehotská.
Kampaň Máš to vo svojich rukách
Liga proti rakovine a spoločnosť Avon spustili spoločný projekt s názvom Máš to vo svojich rukách, ktorého cieľom je pomôcť ženám lepšie sa zorientovať v zmenách týkajúcich sa prevencie rakoviny prsníka. Zároveň má pripomenúť, že rozhodujúcu úlohu v starostlivosti o vlastné zdravie zohráva každá žena sama – prostredníctvom pravidelnej účasti na gynekologických prehliadkach, skríningových mamografických vyšetreniach a mesačného samovyšetrenia prsníkov.
„Avon Slovensko sa prevencii rakoviny prsníka venuje už od roku 1998, keď sa stal prvou spoločnosťou na Slovensku, ktorá sa tejto téme aktívne začala venovať. Odvtedy sme vďaka charitatívnej zbierke Avon Za zdravé prsia podporili osvetové a preventívne projekty sumou viac ako 1,5 milióna eur… Prostredníctvom kampane Máš to vo svojich rukách chceme ukázať, že prevencia môže byť prirodzenou súčasťou života každej ženy a že dôležitá je nielen vonkajšia, ale aj vnútorná krása,” hovorí generálna riaditeľka AVON pre Slovensko, Česko a Ukrajinu Karina Takovenko.
V rámci kampane bola predstavená aj nová digitálna sprievodkyňa prevenciou Avelína, ktorá má ženám pomôcť zorientovať sa v pravidlách prevencie. Ide o AI nástroj, ktorý poskytuje odpovede na časté otázky týkajúce sa samovyšetrenia, mamografie či sonografie. Informácie sú pravidelne aktualizované a garantované odbornými inštitúciami, pričom Avelína nenahrádza lekára, ale slúži ako prvotný zdroj informácií.
„Vítame Avelínu ako pomocníčku, ktorá ženy vypočuje a nasmeruje, a to aj vtedy, keď sa hanbia o tejto téme rozprávať alebo nevedia, na koho sa obrátiť. Veríme, že aj takto prispejeme k včasnej diagnostike a záchrane životov,“ uviedla Eva Kováčová výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.