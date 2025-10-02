Slovensko zaostáva v prevencii rakoviny prsníka, mamografiu absolvuje len 29 percent žien

Október je mesiacom povedomia o rakovine prsníka, ktorá ročne zasiahne tisíce Sloveniek. Pacientska organizácia NIE RAKOVINE spolu s odborníkmi pripomína, že hoci medicína výrazne napreduje, Slovensko zaostáva v prevencii aj v prístupe k moderným liekom. Rakovina prsníka je pritom najčastejším nádorovým ochorením žien, ktoré tvorí viac než pätinu všetkých onkologických diagnóz.
Nízky záujem o skríning
Každý rok pribudne na Slovensku približne 3 500 nových prípadov a viac ako tisíc žien na toto ochorenie zomrie. Alarmujúci je aj nízky záujem o skríning – mamografiu absolvuje len 29 percent žien vo veku od 50 do 69 rokov, kým priemer krajín OECD je 57 percent. V niektorých škandinávskych štátoch, ako sú Dánsko, Fínsko alebo Švédsko, sa pohybuje účasť nad hranicou 80 percent.
Ženy sa nevedia zorientovať v zmenách v prevencii rakoviny prsníka, pomôže nová osvetová kampaň
Výrazný nárast výskytu sa za posledné desaťročie zaznamenal aj u mladých žien vo veku od 35 do 39 rokov, kde došlo k zvýšeniu o 30 percent. Najväčšiu šancu na úplné uzdravenie majú ženy, ktorým sa ochorenie odhalí v počiatočnom štádiu.
„Prevencia je v rukách každej z nás. Nepodceňujme ju – práve ona môže rozhodnúť o tom, či sa raz z choroby uzdravíme,“ zdôrazňuje Jana Pifflová Španková z organizácie NIE RAKOVINE. Základom prevencie je samovyšetrenie prsníkov, ktoré ženy môžu vykonávať raz mesačne.
Mamografické pracoviská
Mamografický skríning je na Slovensku určený pre ženy vo veku od 45 do 74 rokov. Dáta Národného onkologického inštitútu ukazujú, že najvyšší záchyt karcinómov je medzi ženami od 45 do 75 rokov. Skríning sa na Slovensku plošne spustil v septembri 2019 a len v minulom roku vďaka nemu odhalili 302 prípadov rakoviny prsníka, čo predstavuje približne päť diagnóz na tisíc vyšetrení.
Slovensko má najvyššiu úmrtnosť na rakovinu prsníka v Európe, odborníci zdôraznili účinnosť prevencie
V súčasnosti funguje na Slovensku 26 mamografických pracovísk, ktoré spĺňajú najprísnejšie kritériá kvality. Vyšetrenie trvá niekoľko minút, dávka žiarenia je minimálna a ďalší skríningový termín sa určuje podľa veku ženy – vo veku od 45 do 69 rokov každé dva roky, od 70 do 75 rokov každé tri roky.
Precízna liečba
„Mamografia je najspoľahlivejšia metóda na včasné odhalenie nádoru a je plne hradená zdravotnou poisťovňou,“ pripomína lekárka Miroslava Malejčíková z Národného onkologického ústavu. Zachytenie rakoviny v prvom štádiu znamená šancu na úplné uzdravenie až v 90 percentách prípadov.
Prieskum odhaľuje slabé povedomie o HPV víruse, ministerstvo zdravotníctva spúšťa kampaň
Moderná medicína dnes umožňuje takzvanú precíznu liečbu, ktorú lekári nastavujú na mieru podľa genetického a biologického profilu nádoru. Vďaka tomu sú lieky nielen účinnejšie, ale aj šetrnejšie, čo umožňuje rýchlejší návrat pacientiek do bežného života. Problémom zostáva, že veľká časť pacientiek sa dostane k diagnóze až v pokročilom štádiu ochorenia, keď už nie je možné dosiahnuť úplné vyliečenie.
Predĺženie života
Moderné lieky však dokážu výrazne predĺžiť život a udržať jeho kvalitu na vysokej úrovni. Liečba môže umožniť dlhé obdobia bez prejavov ochorenia, takzvanú remisiu. Po operácii je často nasadená takzvaná adjuvantná liečba, ktorá má za cieľ znížiť riziko návratu ochorenia. Aby bola účinná, pacientky musia dodržiavať odporúčania lekára, aj keď sa cítia dobre. V prípade vedľajších účinkov je možné liečbu upraviť.
Prevencia rakoviny prsníka, prostaty a HPV ochorení potrebuje systémové riešenia, vyzývajú odborníci
Dodržiavanie liečebného plánu významne znižuje riziko recidívy. Vďaka vedeckému pokroku sa rakovina prsníka čoraz viac mení na chronické ochorenie. Moderné terapie umožňujú ženám prežiť dlhé roky v dobrom zdravotnom stave, čo im dáva možnosť byť so svojimi blízkymi a žiť plnohodnotný život.
„Moderné lieky dnes dokážu zmeniť rakovinu na ochorenie, s ktorým sa dá dlhodobo žiť,“ vysvetľuje onkologička Bela Mriňáková z Onkologického ústavu Svätej Alžbety. Významnú úlohu v prevencii zohráva aj genetické testovanie.
Mutácie v génoch
Mutácie v génoch BRCA1 a BRCA2 zvyšujú riziko rakoviny prsníka a vaječníkov. Včasné zistenie týchto mutácií umožňuje ženám aj lekárom prijať opatrenia, ktoré môžu zachrániť život. Testovanie je bezplatné, robí sa po konzultácii s klinickým genetikom a platí aj pre príbuzných pacientiek.
Poisťovne začínajú na tieto výzvy reagovať. Všeobecná zdravotná poisťovňa znížila vekovú hranicu pre skríningovú mamografiu na 45 rokov a rozposlala vyše 57-tisíc pozvánok. Ako jediná prepláca aj BRCA testy do výšky 50 percent. Union zaviedla špecializované onkologické poistenie a umožňuje overenie diagnózy u zahraničných odborníkov.
Ultrazvukové vyšetrenie
Na rakovinu prsníka zomierajú aj známe ženy. Speváčka Patricia Janečková prehrala svoj boj vo veku 25 rokov, Silvia Petöová mala 50 rokov, a rovnakú diagnózu mala aj speváčka Jana Kocianová. Hudobníčka Stanka Apfelová ochorela počas dojčenia a zomrela ako 35-ročná matka. Ich príbehy pripomínajú, že rakovina prsníka sa môže dotknúť ktorejkoľvek ženy.
Od júla tohto roka sa zmenili aj pravidlá pre ultrazvukové vyšetrenia prsníkov. Preventívne sonografie u žien bez príznakov sa už nevykonávajú, keďže vedecké štúdie ukázali ich nízku efektivitu a vysoké riziko falošnej pozitivity. Ultrazvuk zostáva súčasťou diagnostiky, no iba pri konkrétnych indikáciách alebo podozreniach.