Úmrtnosť na rakovinu klesá, no pribúda nových prípadov, najlepšie prežívajú pacienti s nádormi štítnej žľazy a semenníkov

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) zverejnilo prelomové údaje o výskyte zhubných nádorov na Slovensku za obdobie rokov 1996 až 2024. Z dát vyplýva, že hoci výskyt onkologických ochorení rastie, úmrtnosť na ne dlhodobo klesá. Najdlhšie prežívajú pacienti s rakovinou semenníkov a štítnej žľazy, zatiaľ čo najväčším problémom zostáva rakovina pankreasu.
Najčastejšie typy rakoviny
V roku 2024 bolo diagnostikovaných 719 prípadov zhubných nádorov na 100 000 osôb európskej štandardnej populácie, čo predstavuje nárast o 23,5 % oproti roku 1996. Rast bol výraznejší u žien, pričom muži mali celkovo vyššiu mieru incidencie. Úmrtnosť klesla z 336 na 258 úmrtí na 100 000 osôb.
Medzi najčastejšie diagnózy u mužov patria rakovina kože, prostaty, hrubého čreva a konečníka, ako aj pľúc. U žien dominujú rakovina prsníka, hrubého čreva a konečníka, a rakovina maternice. Výskyt rakoviny prostaty vzrástol o 91 prípadov na 100 000 mužov, rakoviny prsníka u žien o 42 prípadov na 100 000 žien.
Päťročné prežívanie pacientov sa zlepšuje
Index prežívania pacientov do päť rokov sa pohybuje medzi 58 % a 59 %, pričom prežívanie klesá s vekom. Najvyššie prežívanie majú pacienti s rakovinou semenníkov a štítnej žľazy (91 %), najnižšie s rakovinou pankreasu (9 %).
Onkologické skríningové programy prinášajú výsledky, napríklad mierny pokles incidencie rakoviny krčka maternice a nárast záchytu v skorých štádiách. NCZI v roku 2023 spustilo nový informačný systém s automatizovaným spracovaním dát, ktorý umožňuje aktuálnejší pohľad na epidemiologickú situáciu.