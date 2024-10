Ministerstvo zdravotníctva opätovne vyhlasuje výzvu na rozšírenie siete mobilných hospicov, chce zvýšiť kvalitu poskytovanej starostlivosti

Ministerstvo zdravotníctva SR vyhlásilo novú výzvu s cieľom rozšíriť sieť mobilných hospicov. Oprávnení žiadatelia môžu žiadať o príspevok vo výške maximálne 87 400 eur bez DPH, pričom termín na podávanie žiadostí je stanovený do 31. januára 2025.

Výzva je vyhlásená opakovane

Táto iniciatíva je zameraná na zlepšenie materiálno-technického vybavenia mobilných hospicov, čím sa má zvýšiť kvalita poskytovanej starostlivosti v súlade s aktuálnymi legislatívnymi požiadavkami. Dôraz je kladený na zabezpečenie kvalitnej paliatívnej starostlivosti pre terminálne chorých pacientov, ktorí majú možnosť dôstojne prežiť posledné mesiace života v domácom prostredí.

Výzva je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti a je vyhlásená opakovane kvôli nevyčerpaniu finančných zdrojov. Oproti predchádzajúcej výzve sa zmenil systém hodnotenia žiadostí. Namiesto bodového hodnotenia platí princíp FIFO (first in first out).

Do kedy sa môžu podávať žiadosti

Žiadosti sa podávajú prostredníctvom Informačného systému plánu obnovy a výzva zavádza novú schému minimálnej pomoci. Žiadateľom môžu byť len subjekty, ktoré nedostali prostriedky z už uzatvorenej výzvy s kódom 13I03-21-V01. Žiadosti o prostriedky možno predkladať od 21. októbra 2024 do vyčerpania všetkých alokovaných zdrojov.

Celkovo je vo výzve k dispozícii 1 milión eur bez DPH, pričom žiadatelia môžu žiadať o refundáciu výdavkov na materiálno-technické vybavenie od 1. februára 2020.