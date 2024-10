Marcinková odhalila niekoľkomiliónový biznis so slovenskou pupočníkovou krvou, zakladateľ spoločnosti mal mať prepojenie na Smer (video)

akutalizované 15. októbra, 13:25

Pupočníková krv slovenských novorodencov je predávaná za tisícky eur v Holandsku. Upozornila na to poslankyňa z klubu Sloboda a solidarita (SaS) Vladimíra Marcinková.

Podľa jej slov je každá slovenská rodička presviedčaná k odberu pupočníkovej krvi svojho dieťaťa, ktorá má mať veľký potenciál na záchranu jej dieťaťa v budúcnosti.

Veľmi nízka pravdepodobnosť využitia

To, že zdravotník, ktorý ju na tento odber prehovorí, dostane províziu v priemere 100 eur od súkromnej spoločnosti Cord Blood Center, ktorá s odbermi a skladovaním pupočníkovej krvi ako jediná na Slovensku obchoduje, už podľa Marcinkovej rodička nevie. Spoločnosť účtuje za odbery od 690 do 1490 eur a opakujúce sa ročné poplatky za skladovanie sú medzi 78 a 191 eur.

„Rodička by mala vedieť, že spoplatnené odobratie pupočníkovej krvi má pravdepodobnosť využitia maximálne 0,04 % a tieto kmeňové bunky môžu byť získané aj počas života človeka odobratím z kostnej drene,“ vysvetľuje poslankyňa SaS. Poukazuje aj na to, že Európska komisia a viaceré európske krajiny vrátane Česka, Rakúska a Nemecka už vydali odporúčanie nepodporovať súkromné odbery pupočníkovej krvi pre vlastnú budúcnosť dieťaťa.

Prepojenie na politickú scénu

Dôvodom je, že táto krv sa nemôže použiť pri vrodených ochoreniach ako metabolické ochorenia, vrodené poruchy imunitného systému, a tiež pri niektorých leukémiách, vzniknutých kvôli vrodeným dispozíciám. Na ústupe je aj použitie vlastných kmeňových buniek, vrátane pupočníkovej krvi, v liečbe malígnych ochorení krvotvorby (leukémia), pretože vlastné bunky nevedia zničiť zvyškové nádorové bunky.

To, ako na tieto tvrdenia sa pozerá Slovenská hematologická spoločnosť poslankyňa nezistila. Zároveň však odhalila, že vzťahy spoločnosti Cord Blood Center majú prepojenie na politickú scénu, keďže jej zakladateľ doktor Zohdy Hamid bol oslovený Robertom Ficom počas zakladania strany Smer.

Toto prepojenie umožnilo podľa Vladimíry Marcinkovej CBC Holding AG, materskej spoločnosti Cord Blood Center, monopolnú pozíciu na slovenskom trhu odberov pupočníkovej krvi. Ministerstvo zdravotníctva chcelo podľa Marcikovej v roku 2011 zaviesť, že darcovské banky by boli spravované výlučne verejnými zdravotníckymi inštitúciami.

Experimentálne terapie pomocou pupočníkovej krvi

„Etická komisia vo svojom stanovisku konštatovala, že považuje za potrebné zriadiť nekomerčnú celonárodnú banku pupočníkovej krvi pre darcov založenú na neziskových princípoch a spolufinancovanú z verejných zdrojov. K jej zriadeniu však nikdy nedošlo a do dnešného dňa je darovaná pupočníková krv v rukách súkromnej spoločnosti so sídlom v Švajčiarskom Luzerne (CBC Holding AG). Na svojej webovej stránke uvádzajú, že od roku 2022 vykazujú značný nárast vydaných darcovských vzoriek v rámci EÚ,“ píše poslankyňa Marcinková.

Rovnako poukázala na to, že privátna klinika v holandskom Eindhovene, vlastnená rovnakými osobami ako Cord Blood Center, ponúka experimentálne terapie kmeňovými bunkami za 44 tisíc eur, ktoré sa vykonávajú práve pomocou pupočníkovej krvi.

„Keď do tejto súkromnej kliniky zavoláte, a spýtate sa odkiaľ berú kmeňové bunky, ubezpečia vás, že výlučne zo svojej vlastnej darcovskej banky na Slovensku. Darcovská banka nikde spoluprácu s touto klinikou nespomína a ani sa nechváli tým, že túto súkromnú kliniku zásobuje,“ vysvetľuje Vladimíra Marcinková. Podľa jej slov zisky z experimentálnej liečby v privátnej klinike padajú do toho istého vrecka, z ktorého dostávajú zdravotníci odplatu za odber pupočníkovej krvi slovenských rodičiek.

Verejná banka darovanej pupočníkovej krvi

Vladimíra Marcinková na tlačovej konferencii vyhlásila, že jej cieľom je, aby ministerstvo zdravotníctva skontrolovalo a prispelo k tomu, aby na Slovensku vznikla verejná banka darovanej pupočníkovej krvi.

„Zaleží mi na tom, aby sme ako krajina boli schopní zodpovedne skladovať a riešiť darovaný materiál, ako je napríklad kostná dreň, kde viem z rozhovorov, ktoré som absolvovala počas uplynulých dvoch mesiacov, že finančne sú tieto verejné banky, ktoré riešia nemocnice, veľmi podhodnotené. Na druhej strane sa pozrieme na niekoľkomiliónový biznis komerčnej spoločnosti, ktorá si robí biznis na tejto vzácnej krvi,“ uviedla poslankyňa Marcinková.

Podľa jej slov slovenský pacient z tohto nebenifituje, ako by mohol, keby to bola verejná banka. Poslankyňa priznala, že je pre ňu kľúčové, aby ministerstvo zdravotníctva prestalo byť v tomto neaktívne a len pozorovalo tento biznis, ale aby zakročilo. Vladimíra Marcinková sľúbila, že bude sa o to usilovať, v utorok ráno už požiadala ministra zdravotníctva listom o stretnutie a všetky zistenia mu tam spísala.

Ministerstvo zdravotníctva SR na otázky Tlačovej agentúry SITA týkajúce sa tejto problematiky odpovedalo, že tento podnet eviduje a bude sa ním zaoberať.