Ľudia bez domova sú v ohrození života aj počas leta. Ako im pomôcť?

Pre ľudí bez domova je okrem zimy náročným obdobím aj leto. Nezisková organizácia Depaul Slovensko poukazuje na to, že väčšinu dňa strávia vonku, bez možnosti skryť sa v tieni.

Priestory, kde sa môžu schladiť či napiť, sú pre nich veľakrát nedostupné. Vysoké teploty ľuďom na ulici spôsobujú zdravotné riziká a mnohé problémy sa im prejavia a zhoršujú práve počas leta.

Verejnosť prosia o všímavosť

„Najčastejšie sú to srdcovo-cievne ochorenia, problémy s nohami, nevoľnosť a horšie hojenie rán. Dehydratácia, popáleniny a úpal pre ľudí na ulici predstavujú vysoké riziko,“ uviedla organizácia Depaul na sociálnej sieti. Verejnosť prosí o všímavosť k ľuďom vonku aj v priebehu leta.

Ak okoloidúci uvidí človeka na ulici, ktorý potrebuje pomoc alebo leží na priamom slnku, môže mu pomôcť. Ako prvé zamestnanci neziskovky odporúčajú zistiť (pokojne aj z diaľky), či človek reaguje a je pri vedomí. Ak áno, treba sa ho spýtať, či nepotrebuje pomoc.

Výzva na materiálnu pomoc

Ak má záujem, môže sa dobrovoľník spýtať, čo by potreboval. Môže mu ponúknuť pomoc s presunom do tieňa a pitnú vodu. Ak človek nereaguje alebo je v ohrození života, treba zavolať zdravotnú pomoc a počkať pri osobe do ich príchodu.

„Nakoľko je leto pre ľudí na ulici veľmi náročným obdobím, obraciame sa na vás s prosbou aj o materiálnu pomoc. Spúšťame letnú zbierku, v ktorej počas celého leta zbierame opaľovacie krémy, krémy po opaľovaní, panthenol, šiltovky, uteráky. Materiálnu pomoc môžete priniesť alebo poslať na Opavskú 24 v Bratislave počas pracovných dní v čase medzi 8:00 až 16:00 hod,“ priblížila PR špecialistka a fundraiserka Depaul Slovensko Dominika Uhlárová.

Ošetrovňu navštevuje 60 ľudí

Počet ľudí, ktorí navštívia zariadenie organizácie neklesá ani počas letných mesiacov. V týchto dňoch evidujú počet poskytnutých nocľahov porovnateľný so zimou, čo predstavuje v priemere 200 ľudí.

Ošetrovňu sv. Alžbety, kde poskytujú aj základné zdravotné ošetrenie, navštívi denne približne 60 ľudí, čo je rovnako ako v zime. Následky zimy ako omrzliny, podchladenia či existenčný stres sa často prejavia práve v letných mesiacoch.

Z dôvodu nedostupnej zdravotnej starostlivosti sa tak priebeh ochorení komplikuje. Často ide o problémy s cievami na nohách.

Treba zabudnúť na predsudky

„Náš terénny tím sociálnych pracovníkov, ktorý pôsobí v štyroch mestských častiach Bratislave, a to Karlova Ves, Dúbravka, Lamač a Devínska Nová Ves, vyhľadáva a navštevuje ľudí žijúcich na periférii mesta. Tí dochádzajú pre pitnú vodu ďaleko od svojich obydlí,“ uviedla Uhlárová. Zároveň poukázala na to, že verejnosť často obchádza ľudí ležiacich na ulici a nálepkuje ich ako opitý „ožrani“.

„Chceli by sme každého povzbudiť zabudnúť na predsudky. Ktokoľvek z nás môže odpadnúť v dôsledku dehydratácie či iných zdravotných problémov, ako napríklad cukrovka, a je tak považovaný za človeka pod vplyvom omamných látok. Akoby vtedy naša empatia išla do úzadia a podvedome triedime ľudí na tých, ktorí si zaslúžia a nezaslúžia pomoc,“ pripomenula fundraiserka Depaul Slovensko.

V takýchto chvíľach to podľa nej môže byť skutočne otázkou záchrany života, a to bez ohľadu na to, či je človek pod vplyvom alkoholu alebo drog.