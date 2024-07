Kožné problémy u detí v lete: Dermatológ varuje pred týmito komplikáciami

Hoci sa v lete často hovorí o nebezpečenstve spálenia od slnka, dermatológovia upozorňujú, že rodičia navštevujú ambulancie s deťmi kvôli rôznym iným kožným ochoreniam. Dermatologička bratislavskej polikliniky FRAIS MUDr. Lucia Michael uvádza, že tieto problémy sa líšia v závislosti od veku detí a sú často rovnako závažné ako popáleniny od slnka.

Najčastejšie kožné ochorenia u detí

Kožné ochorenia u detí je možné rozdeliť podľa veku. U novorodencov a dojčiat sú najčastejšie atopická, seboroická a plienková dermatitída. U starších detí, ktoré navštevujú materské či základné školy, dominujú infekčné bakteriálne a vírusové ochorenia.

MUDr. Michael vysvetľuje, že detská pokožka je oveľa tenšia a citlivejšia než pokožka dospelých, čo spôsobuje rýchlejšie podráždenie. U novorodencov je najčastejším problémom kontaktná plienková dermatitída, ktorá sa vyskytuje až u 50 % detí nosiacich plienky. „Až 50 % detí, ktoré nosia plienky, máva počas obdobia nosenia plienky prejav plienkovej dermatitídy. Najčastejšie je to okolo 9 až 12 mesiaca života,“ konštatuje dermatologička.

Ako predchádzať plienkovej dermatitíde

Prevencia plienkovej dermatitídy zahŕňa udržiavanie čistej a suchej pokožky, časté vymieňanie plienok, umývanie pokožky pod tečúcou vodou a používanie jemných mydiel. Dôležité je tiež zlepšiť bariérovú funkciu kože jej premastením a minimalizovať používanie utierok s alkoholom. V závažnejších prípadoch je potrebné navštíviť dermatológa. „Pri závažnejších stavoch je nutná aj hospitalizácia. Vlhká pokožka je v zavretých podmienkach náchylnejšia k poškodeniu trením, ľahšie do nej prestupujú rôzne dráždivé látky a vytvára sa vhodné prostredie na rast mikroorganizmov. Významne tu pôsobia aj rôzne zložky, najmä enzýmy, ktoré sú lokalizované v stolici,“ upozorňuje odborníčka. Často tak dochádza k ďalšej infekcii. „V tomto prípade to často bývajú kvasinky, kedy sa vytvárajú pustulky a postupne dochádza ku golierikovému ošupovaniu kože. Takáto kandidová infekcia sa potom môže šíriť aj do ďalších lokalít,“ podotýka.

Atopická a seboroická dermatitída

Atopická dermatitída postihuje až 70 % detí do 6 rokov, pričom najviac sa prejavuje do 3 rokov veku. Prejavy sa nachádzajú podľa veku, od svrbenia vo vlasoch a na lícach u dojčiat po postihnutie lakťových a zákolenných jamiek u starších detí. „Koža atopika si tiež vyžaduje každodennú domácu starostlivosť, najmä je dôležité jej premasťovanie a hydratovanie, v prípade zhoršenia stavu je nutná konzultácia s lekárom a dodržanie jeho pokynov a liečby. Pozor si treba dať aj na životosprávu a stravu, najmä ak je dokázaný potravinový spúšťať, ktorý stav kože zhoršuje, hovorí MUDr. Lucia Michael.

Seboroická dermatitída je diagnostikovaná u dvoch tretín detí medzi 3. týždňom a 3. mesiacom života. Prejavuje sa tvorbou žltkastých mastných šupín a začervenaním, ktoré postihuje najmä oblasť podpazušia, vnútorné strany stehien a vlasatú časť hlavy. Dermatologička upozorňuje, že žiaľ ide o chronické ochorenie, ktoré sa prejavuje i v puberte a dospelosti, a preto je potrebná celoživotná liečba. Stav zlepšuje správna životospráva s obmedzeným množstvom cukrov a tiež pobyt pri mori.