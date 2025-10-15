Kotlár čelí podľa SaS trestnému stíhaniu pre výroky o vakcínach proti COVID-19 - VIDEO

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave začalo na základe trestného oznámenia poslancov za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) na Petra Kotláratrestné stíhanie vo veci podozrenia zo šírenia poplašnej správy.
Splnomocnenec vlády pre preverenie manažovania pandémie COVID-19 Peter Kotlár mohol podľa poslancov spôsobiť ohrozenie verejného zdravia v súvislosti s tým, že spochybňoval očkovanie pseudovedeckými informáciami. Zároveň šíril paniku v súvislosti s údajnou genetickou manipuláciou obyvateľstva prostredníctvom vakcín proti COVID-19.
Kotlár zatiaľ obvinený nie je
Trestné oznámenie podali 17. marca, teraz ich polícia informovala o začatí trestného stíhania vo veci. Kotlár zatiaľ obvinený nie je. „Peter Kotlár je šarlatán. Hovoril som to viackrát, a som rád, že sa s takýmto názorom už stotožnili aj orgány činné v trestnom konaní,“ povedal v stredu na tlačovej besede lekár a poslanec za SaS Tomáš Szalay, ktorý videl spis so zozbieraným dôkazovým materiálom proti Kotlárovi. Splnomocnenca vlády už podľa jeho slov v súvislosti so šírením poplašnej správy vypočul vyšetrovateľ.
„Pán Kotlár je presne taká osobnosť, ktorá hovorí, že ja mám pravdu a nepýtajte sa ma, prečo som o tom presvedčený, lebo ja som ten vyvolený, ja mám pravdu. Máme na to postup, ktorý ukazuje, či niekto má, alebo nemá pravdu – a ten sa volá veda, nie alchýmia a stredovek,“ povedal Szalay.
SaS sa domnieva, že Kotlár naplnil skutkovú podstatu trestného činu šírenia poplašnej správy, do úvahy však prichádza aj klasifikácia „zneužitie právomoci verejného činiteľa„, rozhodnutie bude na vyšetrovateľoch.
Dôsledky Kotlárovho konania
Podľa predsedu SaS Branislava Gröhlinga je od začiatku jasné, že Kotlár „trepe hlúposti„. „Jeho reči o kukurici odporujú vedeckým poznatkom, základným pravidlám biológie, ale aj zdravému rozumu. Bludy o tom, že sa s ním rozpráva Obama a FBI sú len čerešničkou na torte. Faktom ale je, že Kotlárove výroky môžu byť šírením poplašnej správy, mohli narušiť dôveru verejnosti v medicínu a vedu, a mohli ohroziť desaťtisíce ľudí,“ zdôraznil.
Už dnes podľa neho vidíme prípady, v ktorých zaočkovanosť klesá. Na Slovensku výrazne narástli úmrtia na čierny kašeľ – ochorenie, ktorému sa dá predísť očkovaním. „To sú dôsledky konania aj takých ľudí ako Kotlár. Peter Kotlár by mal byť preto okamžite odvolaný zo svojho postu. Trestné stíhanie je ďalší zo stoviek dôvodov, pre ktoré by mal skončiť,“ myslí si Gröhling.
Chcú dostať Slovensko naspäť do stredoveku
Podľa poslankyne Jany Bittó Cigánikovej sa vládna koalícia a Peter Kotlár snažia dostať Slovensko naspäť do stredoveku. „Táto koalícia sa snaží dávať spiatočku, ale máme tu slušných vyšetrovateľov, prokurátorov, ktorí tomu bránia. Dokonca aj vo vládnej koalícii sú ľudia, ktorí cítia hanbu,“ povedala.
Zároveň dodala, že Kotlár je hlupák a „hlúpo vyzerá aj celá koalícia„. Kotlár podľa nej sám priznáva, že nemal prístup k žiadnym zdravotníckym dátam. Exministerka spravodlivosti Mária Kolíková sa domnieva, že voči splnomocnencovi vlády bude vznesené obvinenie. Poukázala tiež na to, že v tomto trestnom konaní pomáha Kotlárovi Štefan Harabin.