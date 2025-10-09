Progresívci upozorňujú na rastúci počet úmrtí na čierny kašeľ, poukazujú aj na nízku dostupnosť vakcín - VIDEO

Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) vyjadrilo obavy nad zhoršujúcou sa situáciou v oblasti očkovania a upozornilo na rastúci počet prípadov čierneho kašľa, vrátane úmrtí malých detí.
Podľa podpredsedu Výboru NR SR pre zdravotníctvo Oskara Dvořáka Slovensko čelí tisíckam prípadov ochorenia, proti ktorému existuje povinné očkovanie, no napriek tomu dochádza k závažným výpadkom.
„Mali by sme byť chránení kolektívnou imunitou, no tento rok evidujeme viac ako štyri tisíc prípadov čierneho kašľa a už aj prvé úmrtia. Medzi nimi sú tri malé deti,“ povedal Dvořák.
Chýbajúca informačná kampaň
Kritiku adresoval aj na margo chýbajúcej informačnej kampane. „Minister na tlačovej konferencii uviedol, že žiadna kampaň za očkovanie nebude. Považuje za ňu diskusiu o tom, či sme alebo nie sme kukurice,“ poznamenal. Zároveň poukázal na vplyv vládneho splnomocnenca Petra Kotlára, ktorému podľa jeho slov pripadli v zdravotníctve väčšie kompetencie než samotnému ministrovi.
Podpredsedníčka PS Simona Petrík dodala, že zodpovednosť za vzniknutú situáciu nesie aj rezort školstva. „Vidíme, ako sa vláda podriadila názoru jedného človeka, pričom váhanie pri objednávaní vakcín mohlo ohroziť zdravie občanov,“ uviedla. Funkciu splnomocnenca považuje za zbytočnú a škodlivú, pričom upozornila na finančné náklady, ktoré sú s ňou spojené.
Nízka dostupnosť vakcín
Poslankyňa Zuzana Števulová oznámila, že PS predloží na októbrovú schôdzu parlamentu návrh uznesenia, ktorým chce ministra zdravotníctva vyzvať na spustenie osvety o povinnom očkovaní. „Osobitne apelujeme na informovanie tehotných žien a rodičov malých detí. Jedno z úmrtí sa týkalo bábätka do troch mesiacov, ktorému sa dalo predísť očkovaním počas tehotenstva,“ uviedla.
Za problém označila aj nízku dostupnosť vakcín proti COVID‑19, chrípke či čiernemu kašľu, ako aj nedostatočnú informovanosť verejnosti. „Z vlastnej skúsenosti viem, že očkovanie pre tehotné ženy nie je bežne dostupné. Vakcínu som si musela zháňať v zahraničí. Podobné skúsenosti majú aj mnohé ďalšie ženy, ktoré ma kontaktovali,“ dodala Števulová.
Hnutie zároveň vyzvalo Petra Kotlára, aby na svoj post rezignoval. V prípade, že tak neurobí, žiada PS jeho okamžité odvolanie vládou.