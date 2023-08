Je to vyčerpávajúce a frustrujúce. Lekárka z detskej pohotovosti našla riešenie problému s pediatrami

Celé Slovensko už niekoľko týždňov rieši stovky výpovedí pediatrov z ambulantných pohotovostných služieb. K 20. júlu ich podalo 409 všeobecných lekárov pre deti a dorast, čo je takmer polovica zo všetkých primárnych pediatrov na Slovensku.

Lekárka Andrea Černianska z ambulancie pediatrickej nefrológie má však riešenie. Informovala o tom TV JOJ na svojom webe Noviny.sk.

Dostávajú oveľa menej

„Ja dám 50 eur na hodinu komukoľvek, kto za mňa bude chodiť slúžiť. Lebo pre mňa je to nezaujímavé, je to naozaj vyčerpávajúce a strašne frustrujúce,“ uviedla lekárka vo svojej výzve.

Predsedovi Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Petrovi Visolajskému sa podarilo zohnať jedného mladého záujemcu z Banskej Bystrice. „Dnes som ich spojil. Tak dúfam, že pani doktorke pomôžeme. Celkom sa potešila,“ dodal Visolajský.

Zdá sa, že vyššia suma za ambulantné pohotovostné služby môže byť riešením. V skutočnosti totiž dostávajú pediatri oveľa menej.

„Zákon určuje, že za túto hodinovú mzdu má lekár na pohotovosti medzi 16-tou a 22-hou necelých 13 eur na hodinu. To naozaj nie je motivácia. Nečudujem sa, že na takejto službe nechcú obvodní lekári pracovať,“ priblížil Visolajský.

Pomôže zvýšenie poplatkov?

Menší posun nastal aj zo strany Ministerstva zdravotníctva SR. Minister Michal Palkovič rokoval v tejto veci s Asociáciou nemocníc Slovenska (ANS) a naplánované je tiež ďalšie stretnutie so všetkými dotknutými aktérmi.

„Ukazuje sa, že zhruba 30 až 40 percent ambulantnej pohotovostnej služby je zneužívaná. Preto sme navrhli zmenu zákona, tak aby sa zvýšili poplatky za ambulantnú pohotovostnú službu minimálne na úroveň desať eur,“ povedal prezident Asociácie nemocníc Slovenska Marián Petko.

Ak by išlo o nutnú hospitalizáciu, poplatok by bol vrátený. Zľavu by mali dokonca darcovia krvi a ŤZP. Cieľom je totiž zníženie počtu večerných pacientov.

Kritizované skrátenie ordinačných hodín

Asociácia však nevidí cestu v skrátení ordinačných hodín ambulantných pohotovostí z 22:00 do 20:00 hod. a s týmto krokom nesúhlasí. Zdôvodňuje to záťažou, ktorá by sa preniesla na nemocnice. Zároveň tvrdí, že na Slovensku máme len tri urgenty pre deti.

„Čo považujeme za veľké riziko. My s tým zásadne nesúhlasíme, dokým nie je upravená aj časť poplatková, neodsledovalo sa to do konca roka. A potom sa môžeme k tomu vrátiť a realizovať takúto variantu,“ dodal Petko.

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) zase navrhuje, že treba zvýhodňovať tých lekárov, ktorých pacienti chodia na pohotovosť minimálne a naopak znevýhodňovať tých, ktorých pacienti ich využívajú často.

„Univerzálne skrátenie naozaj naprieč celým Slovenskom nie je možné. Pretože každé stanovisko pracuje inak,“ ozrejmila pediatrička Tatiana Speváková.

Riešením môže byť aj telefonická linka

Hlavný lekár Bratislavského samosprávneho kraja a odborník SaS na zdravotníctvo Tomáš Szalay vidí cestu v tom, aby ministerstvo zriadilo či podporilo zriadenie telefonickej linky rodičom.

„Bratislavský samosprávny kraj ponúka realizáciu tohto riešenia, budeme radi, ak sa ministerstvo pridá a nám aspoň preplatí náklady. Zo zahraničia vieme, že až polovica pacientov dokáže byť obslúžená tou telefonickou linkou,“ uviedol.

Problémami pediatrov sa zaoberajú viacerí politici. Podľa poslankyne Jany Bittó Cigánikovej (SaS) nie je riešením zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu. „Stala by sa z nej len súťaž populistov pred voľbami.“

Bývalý minister zdravotníctva a podpredseda strany Hlas-SD Richard Raši poznamenal, že keby sa pokračovalo v rezidentskom režime, prišli by na Slovensko noví pediatri. Exminister Tomáš Drucker (Hlas-SD) zase poznamenal: „Nekomunikuje sa, nehľadajú sa riešenia a to spôsobuje, že títo ľudia potom siahnu po radikálnych riešeniach.“