Svoje výhrady voči rušeniu detských pohotovostí má aj Asociácia nemocníc Slovenska, zníži sa tým ich dostupnosť

Zásadné výhrady k rušeniu tretiny detských pohotovostí po celom Slovensku má aj Asociácia nemocníc Slovenska (ANS). Upozorňuje na to, že extrémne redukovanie pohotovostí pre deti a dorast výrazne zníži ich dostupnosť.

Návrh rezortu zdravotníctva pritom podľa asociácie nemocníc nerieši povinnosť všetkých všeobecných lekárov pre deti a dorast vykonávať služby na pohotovostiach.

„Financie, ktoré sú dané na jednotlivé pevné body, by sa mali automaticky presunúť na zostávajúci pevný bod,“ uviedla ANS v zásadnej pripomienke k návrhu ministerstva zdravotníctva.

Pediatri podávajú výpovede

Asociácia tiež nesúhlasí s tým, aby sa poskytovanie zdravotnej starostlivosti presunulo z detských pohotovostí na urgentné príjmy nemocníc.

Stovky pediatrov naprieč celým Slovenskom sa rozhodli spoločne podať výpovede z ambulantných pohotovostných služieb.

Ako hlavné dôvody uviedli vysoké množstvo chýbajúcich pediatrov a nezvyšovanie ich kapacít. K tomuto kroku ich viedlo aj to, že služby na detských pohotovostiach sú nadmerne zneužívané.

Pediatri odmietajú slúžiť nad rámec pracovného času určeného Zákonníkom práce, mimo pracovného času, v rozpore so Zákonníkom práce a zásadami ochrany zdravia.

Žiadajú skutočnú profesionalizáciu

„Žiadame skutočnú profesionalizáciu ambulancií pohotovostnej služby a tým dobrovoľnosť služieb pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zvýšenie platieb za využitie služby pohotovostí a neúnavnú edukáciu pacientov o tom, ako riešiť ľahké ochorenia cestou dostupných médií s podporou štátu,“ uviedla Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti.

Od augusta tohto roka do začiatku novembra budúceho roka by malo na Slovensku postupne zaniknúť 21 pevných bodov detských pohotovostí. Zo súčasných 61 bodov by malo ísť o zníženie na konečných 40 bodov.

K 2. júlu budúceho roka sa majú vyradiť pevné body desiatich detských pohotovostí v Košiciach-okolí, Ružomberku, Sabinove, Galante, Medzilaborciach, Myjave, Námestove, Novom Meste nad Váhom, Piešťanoch a Senici.

Od 2. novembra budúceho roka by sa mali zrušiť pevné body piatich detských ambulancií v Dubnici, Kráľovskom Chlmci, Partizánskom, Pezinku a Šali.

Udržanie dostupnosti pohotovostí

Rezort zdravotníctva chce týmto krokom udržať dostupnosť ambulantnej pohotovostnej služby so súčasnými nedostatočným personálom.

Plánuje koncentrovať kapacity primárnych pediatrov do funkčných celkov s minimálnym dopadom na dostupnosť pacientov.

„Hlavným parametrom navrhovanej zmeny je vytvorenie funkčných pohotovostí pre deti a dorast z pohľadu dostatočného počtu slúžiacich lekárov s tým, že lekári slúžiaci v pevných bodoch, ktoré majú byť návrhom zrušené, budú naďalej slúžiť v pevnom bode s pridaním spádových území,“ tvrdí rezort zdravotníctva.