Detskí lekári odmietajú politizovanie primárnej pediatrie aj zmenu pohotovostí, prišli s vlastným riešením

Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti dôrazne odmieta akékoľvek politizovanie problematiky primárnej pediatrie vrátane zmien pohotovostí. Žiada, aby diskusia bola len odborná, založená na faktoch a konštruktívnych pripomienkach. Pediatrická spoločnosť to uviedla v tlačovej správe.

„Odmietame nekorektné prezentovanie problému ako sporu medzi pediatrami pracujúcimi v nemocniciach a pediatrami v detských ambulanciách. Odmietame vyvolávanie neadekvátnych obáv a hrozieb či už v laickej alebo odbornej verejnosti,“ uviedli primárni pediatri.

Navrhované krízové úpravy v pohotovostiach podľa pediatrov nikdy neboli považované za systémové a zásadné riešenie situácie v primárnej pediatrii, boli vypracované ako kompromisné a čiastočné opatrenia naliehavej situácie.

Zmeny v roku 2018 boli len začiatkom

„Každý vie, že tieto opatrenia samozrejme nedokážu omladiť lekárov. Ich cieľom je zachovať rozsah primárnej starostlivosti o deti na súčasnej úrovni čo najdlhšie,“ upozornili. Tvrdia, že ani zmena zákona a zrušenie celonočných pohotovostných služieb z roku 2018 neomladilo lekárov.

„Nebyť tejto úpravy, systém by však skolaboval roky dozadu, úbytok lekárov by bol výrazne rýchlejší a do primárnej pediatrie by prišlo ešte menej lekárov. Pracovať deň-noc-deň takmer 30 hodín v plnom nasadení niekoľko dní v týždni bolo neudržateľné a demotivujúce,“ uviedli.

Zmena lekárskych služieb prvej pomoci na ambulancie pohotovostných služieb v roku 2018 spolu so zrušením celonočných služieb pre primárnych pediatrov bolo prvé riešenie, ktorým sa začali kompetentní venovať problému primárnej starostlivosti, ale nie posledným.

Potrebujeme viac pediatrov

„Najdôležitejšie je konštatovanie potvrdené skutočnosťou, že sa tým získal dôležitý čas. Nie je pravda, že sa za ten čas nič neudialo. Na opakované naliehanie, podložené argumentami zo strany odbornej spoločnosti, sa spustilo vyhodnocovanie stavu siete, konečne bol pomenovaný skutkový stav a problém akútneho nedostatku pediatrov v ambulanciách,“ tvrdia pediatri. Systémovým riešením je navýšenie počtov pediatrov.

Situáciu treba stabilizovať čím skôr

„Zároveň je jasné, že toto riešenie nie je dostupné v časovom horizonte, v ktorom hrozí kolaps primárnej starostlivosti. Kým získame nových lekárov, je potrebné preklenúť čas kompromisnými a stabilizačnými riešeniami, ktoré pomôžu už zajtra, nie o štyri až desať rokov,“ tvrdia. Skrátenie služieb pohotovostí o dve hodiny neomladí pediatrov v dôchodkovom veku.

„Detskí pacienti však dnes aj zajtra potrebujú každého jedného primárneho pediatra, každého. Je za hranicou etiky a ľudskosti žiadať a nieto ešte prikazovať takmer 30 pediatrom starším ako 80 rokov chodiť do služieb po náročnej práci v ambulancii,“ dodala pediatrická spoločnosť.