Do ambulancií je potrebné prilákať mladých pediatrov. Aké opatrenia navrhujú lekárski odborári?

Lekárske odborové združenie (LOZ) navrhuje prijať opatrenia, ktoré prilákajú mladých pediatrov do ambulancií.

Podľa nich sú potrebné systémové riešenia, nielen skrátenie služieb detských pohotovostí. Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedol predseda LOZ Peter Visolajský.

Vyššie odmeňovanie za pohotovosť

Upozorňuje na to, že skrátením fungovania detských ambulancií pohotostných služieb z 22:00 do 20:00 by sa zaťažili nemocniční pediatri.

Ak je polovica pediatrov v dôchodkovom veku, tak to podľa šéfa LOZ platí aj o pediatroch pracujúcich v nemocniciach. Za kľúčové preto považuje to, aby rezort zdravotníctva pritiahol do ambulancií mladých pediatrov.

Jedným z opatrení na prilákanie pediatrov do ambulancií by podľa Visolajského mohlo byť zvýšenie platieb pre ambulantných lekárov za služby na detských pohotovostiach.

Tvrdí, že v súčasnosti je hodinová mzda lekára na pohotovosti necelých 13 eur v hrubom, čo považuje za dlhodobo neudržateľný stav.

„Nie je prekvapením, že za takto platenú prácu odborný lekár odmieta slúžiť túto pohotovosť,“ uviedol.

Zvýšenie oficiálnych poplatkov

Ak by bola mzda na pohotovosti podľa neho stimulačná, zvýši to záujem lekárov o tieto služby. Podľa Visolajského si takto môže privyrobiť doktorka, ktorá je na materskej dovolenke alebo pediater v dôchodkovom veku.

Ako ďalšie opatrenie LOZ navrhuje zvýšiť oficiálne poplatky v ambulanciách pohotovostí, čím by sa zvýšila dostupnosť ambulantnej starostlivosti.

„Zneužívanie ambulantných pohotovostí je na Slovensku veľký problém a riešenie je nastaviť poplatky,“ tvrdí Visolajský. Tie v súčasnosti dosahujú dve eurá, resp. desať eur, čo považuje šéf LOZ za nedostatočné.

Ak by sa podľa neho poplatky za využívanie pohotovostí zvýšili, zabránilo by sa tým ich zneužívaniu a súčasne by to bolo v prospech pacientov, ktorí služby pohotovostí reálne potrebujú.

Menej prekážok pre nové ambulancie

LOZ tiež navrhuje uľahčiť mladým pediatrom jednoduchší nástup do ambulancií. Tejto problematike ministerstvo zdravotníctva podľa odborárov venuje minimálny záujem.

„Je nevyhnutné významne skrátiť všetky byrokratické prekážky pri zakladaní a spustení ambulancií,“ uviedol Visolajský.

V súčasnosti byrokratický proces vzniku novej ambulancie trvá šesť mesiacov, počas ktorých musí lekár platiť všetky výdavky, odvody a personál.

Prvé platby od poisťovní mu pritom prídu až po dvoch mesiacoch od oficiálneho spustenia ambulancie. Takýto dlhý proces podľa LOZ mladých lekárov odrádza od zakladania nových ambulancií.

Odborári tiež žiadajú okamžite obnoviť rezidentský program pre pediatrov a takisto vyššiu aktivitu zdravotných poisťovní pri zabezpečovaní dostupnosti zdravotnej starostlivosti v jednotlivých regiónoch Slovenska.

Ministerstvo pravidelne rokuje

Ministerstvo zdravotníctva SR pravidelne a intenzívne rokuje so zástupcami ambulantných či nemocničných lekárov, ale aj predstaviteľmi samosprávnych krajov alebo nemocníc.

„Inak tomu nie je ani v prípade diskusie o novom fungovaní detských ambulantných pohotovostí. Vedenie rezortu zdravotníctva sa počas rokovaní snaží udržať vecnú a odbornú diskusiu,“ uviedol rezort v reakcii na tlačovú konferenciu LOZ.

Ministerstvo sa vyjadrilo aj k tvrdeniam, že je potrebné čo najskôr otvoriť rezidentský program pre pediatrov.

Odstránili chybu odborárov

„V júni sa odstránila chyba v zákone, ktorá sa do neho dostala po rokovaniach a na návrh s lekárskych odborov v závere minulého roka. Záujemcovia sa budú môcť prihlásiť od 1. augusta, kedy bude účinná novela zákona, ktorou sa odstránila chyba presadená LOZ,“ informuje ministerstvo.

K zvýšeniu platieb štátu za poskytovanie služieb na ambulantných pohotovostiach rezort uviedol, že od 1. júna zvýšili paušálnu úhradu za poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ambulancii APS o 35 % na 13 897 eur mesačne na jednu ambulanciu APS a o 12% zvýšilo cenu bodu za zdravotný výkon poskytnutý v ambulancii APS.