Svetová zdravotnícka organizácia čelí obrovskej kritike pre nepodložené tvrdenia o účinkoch vapingu

Na Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) sa v uplynulých dňoch zniesla lavína kritiky. Ako referoval britský portál the Daily Mail, dôvodom je správa WHO zverejnená na sociálnej platforme X, že vaping zvyšuje riziko záchvatov zvyčajne už do 24 hodín po použití.

Odborná kritika

Odborná komunita i mnohí používatelia elektronických cigariet na uvedenej platforme, predtým známej ako Twitter, prakticky okamžite konfrontovali WHO.

„Prosím, poskytnite recenzované dôkazy pre toto tvrdenie. Ak tak nemôžete urobiť, vymažte svoj status. Prešiel som literatúru a nenašiel som žiadnu štúdiu, ktorá by spomínala vyššie riziko záchvatov,“ odkázal Svetovej zdravotníckej organizácii vývojový neurobiológ Charles Gardner.

Neusporiadaný postoj k vapingu

Steve Rolles, hlavný politický analytik organizácie Transform Drug Policy Foundation, organizácie sústrediacej sa na liekovú politiku, označil tvrdenie za nezmysel a povedal, že nechápe, „prečo je postoj WHO k vapingu tak podivne neusporiadaný“. Iní používatelia platformy X zasa označili WHO za klaunov, klamárov a obvinili ju zo šírenia propagandy.

Overovatelia faktov upozornili, že WHO vychádzala zo štúdie, ktorá v skutočnosti uvedené tvrdenie nedokazuje. Výsledkom je, že príspevok globálnej zdravotnej autority na jednej z najsledovanejších sociálnych sieti sveta sprevádza upozornenie: „Tento status je založený na nepresvedčivých dôkazoch využívajúcich štúdie, ktoré neboli recenzované.“

Zdroj: SITA

Nejasná príčinná súvislosť

Odborná komunita tiež publikovala odkaz na úvodník o vapingu a záchvatoch spred štyroch rokov z časopisu Journal of Adolescent Health. V ňom bola kritizovaná istá štúdia z roku 2019, v ktorej sa spomínalo 122 záchvatov u ľudí, ktorí v priebehu predchádzajúcich 24 hodín prišli do styku s vapingom.

Autori tejto štúdie z roku 2019 sa domnievali, že pre svoje prokonvulzívne účinky – čo znamená, že by mohol viesť ku kŕčom – môže byť nikotín zodpovedný za záchvaty a symptómy. Journal of Adolescent Health však konštatoval, že podrobnosti štúdie vyvolávajú otázky o príčinnej súvislosti. Nedostatkom štúdie tiež bolo to, že záchvatové udalosti ľudia nahlasovali sami a ich okolnosti neboli vždy známe.