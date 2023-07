Ambulantné pohotovosti sú často zneužívané, po odborároch žiada zvýšenie poplatkov aj asociácia nemocníc

Tlak na zvýšenie poplatkov za využívanie detských pohotovostí stúpa. Po Lekárskom odborovom združení (LOZ) prišla s takouto požiadavkou aj Asociácia nemocníc Slovenska (ANS).

Ako na tlačovej konferencii po rokovaní na ministerstve zdravotníctva uviedol prezident ANS Marián Petko, približne 30 až 40 percent ambulantnej pohotovostnej služby sa zneužíva.

Pohotovosti sú preťažované

„Ambulancia pohotovostnej služby sa využíva pacientmi nadmerne. Často využívajú, že nemusia ísť ráno ku svojim lekárom. Ambulancie pohotovostnej služby sú tak preťažované,“ zdôraznil šéf ANS.

Žiada preto rezort zdravotníctva, aby sa zmenou príslušnej legislatívy zvýšili poplatky na využívanie pohotovostí zo súčasných dvoch eur aspoň na 10 eur.

Ak by bol pacient následne hospitalizovaný, poplatok za využitie pohotovosti by sa mu vrátil. Na ťažko zdravotne postihnutých a darcov krvi by sa mali podľa Petka vzťahovať znížené poplatky.

„Potom môžeme od októbra do decembra sledovať, či od 20:00 do 22:00 nastane výrazný pokles počtu pacientov na pohotovostiach,“ povedal.

Skrátenie ordinačných hodín

ANS je následne podľa neho pripravená rokovať o tom, že by sa od budúceho roka mohli skrátiť ordinačné hodiny na pohotovostiach z 22:00 na 20:00.

„Musí sa ukázať, že je to pravda, pretože sledovať ambulantnú pohotovostnú službu v lete, keď je pacientov logicky menej, sa nám zdá nekorentné,“ dodal.

Zvýšenie poplatkov za využívanie pohotovostí presadzujú aj lekárski odborári. „Zneužívanie ambulantných pohotovostí je na Slovensku veľký problém a riešenie je nastaviť poplatky,“ uviedol na minulotýždňovej tlačovej besede predseda LOZ Peter Visolajský. Tie v súčasnosti dosahujú dve eurá, čo považuje šéf LOZ za nedostatočné.

Ak by sa podľa neho poplatky za využívanie pohotovostí zvýšili, zabránilo by sa tým ich zneužívaniu a súčasne by to bolo v prospech pacientov, ktorí služby pohotovostí reálne potrebujú.