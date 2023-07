Palkovič odmieta tvrdenia šéfa LOZ, kroky ministerstva sa vraj sústreďujú najmä na podporu detských ambulancií (video)

aktualizované 26. júla, 16:57

Kroky Ministerstva zdravotníctva SR sa sústreďujú predovšetkým na podporu ambulancií. Ministerstvo tak postupne pristupuje k stabilizácii pediatrie na Slovensku. Minister zdravotníctva Michal Palkovič o tom informoval na tlačovom brífingu.

Neakceptovateľné tvrdenia

Palkovič rázne odmietol tvrdenia, ktoré zazneli na brífingu Lekárskeho odborového združenia (LOZ) a považuje ich za neakceptovateľné.

„Mnohé informácie neboli pravdivé a zakladali sa viac na dojmoch ako na reálnych tvrdých číslach,“ uviedol.

Ministerstvo podľa Palkoviča ponúka riešenia, ktoré však majú charakter postupných a systematických krokov.

Podľa ministra niektoré štatistiky v zahraničí hovoria, že až 90 % zdravotnej starostlivosti pre deti je poskytovaných práve v primárnej sfére.

„Skrátenie ordinačných hodín nie je systematické riešenie, ale je to signál pre ambulantnú sféru, že na nich myslíme v tých krokoch, ktoré máme my v rámci opatrení na reformu primárnej sféry do roku 2030,“ dodal.

Nemocnice a ambulantné sféry

Minister nesúhlasí s tvrdením, že skrátenie o dve hodiny pre ambulantnú pohotovostnú službu spôsobí výrazne navýšenie výjazdov záchrannej zdravotnej služby.

Minister poprel aj tvrdenia LOZ, ktoré uviedlo, že pediatri v ústavnej zdravotnej starostlivosti sú vekovo v rovnakej skladbe ako v ambulantnej sfére.

Podľa jeho slov je 22 % pediatrov v nemocniciach nad 55 rokov a 68 % pediatrov v ambulantnej sfére nad 55 rokov, a to sú dramaticky rozdielne čísla.

„Toto je dôvod, prečo sa systematicky sústreďujeme na kroky, ktoré majú stabilizovať pediatriu ako celok, ale vzhľadom na to, že až 70 – 90 % zdravotnej starostlivosti sa poskytuje práve v ambulantnej sfére, tak tieto kroky sú momentálne sústredené na podporu ambulancií,“ dodal minister.

Podporné stanovisko

Slovenská lekárska komora (SLK) vydala opakovane podporné stanovisko k zmene ambulantných pohotovostných služieb v zmysle redukcie počtu bodov, ako aj skrátenia hodín na 20. hodinu.

„Na tomto stanovisku trváme. Myslíme si, že je to efektívne riešenie pre túto dobu, aby sme akútne vyriešili, aby nám fungoval ambulantný sektor, pretože ak nám prestane fungovať ambulantný sektor, tak nemocnice nebudú schopné uniesť záťaž, ktorá by sa potom do nemocníc preniesla,“ uzavrel prezident SLK Pavel Oravec a dodal, že pre zachovanie pediatrie je dôležité zachovanie funkčnosti a prepojenia ambulantného a nemocničného sektora.

Obviňovanie sa nerieši situáciu

„Prehadzovanie si zodpovednosti a vzájomné obviňovanie sa zo strany jednej skupiny lekárov voči iným je nielen nekolegiálne, ale predovšetkým vôbec nerieši dnes vypätú a vážnu situáciu, či sa bude mať kto o naše deti postarať. Deti potrebujú pediatrov v ambulanciách aj v nemocniciach,“ upozorňuje líderka pre zdravotníctvo v strane Hlas-SD Zuzana Dolinková.

Ak 400 pediatrov odíde z ambulancií, urgenty a nemocnice podľa nej skolabujú oveľa skôr, ako keď sa bude spoločne hľadať konštruktívny dialóg a zhodné riešenie. „Nedohoda v tomto spore jednoducho neexistuje,“ dodala.