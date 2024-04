Sulík okrem europarlamentu plánuje kandidovať aj do Národnej rady, netají sa ambíciou stať sa opäť ministrom hospodárstva

Solídnym úspechom v eurovoľbách by boli pre stranu Sloboda a Solidarita (SaS) dva získané mandáty. Uviedol to líder eurokandidátky a čestný predseda strany Richard Sulík v rozhovore pre agentúru SITA. Posledný prieskum agentúry AKO nameral SaS 6,5-percentný výsledok a jeden mandát.

„6,5 percenta sú preferencie, ktoré sa s nami tiahnu už od volieb. Tam v podstate nedošlo k žiadnym významným pohybom. Áno, dáva nám to jeden mandát. Môžeme nakoniec mať aj žiaden. Ale naším cieľom sú dva mandáty,“ povedal Sulík.

Plánuje kandidovať do Národnej rady SR

Ak ho občania vo voľbách 8. júna zvolia do Európskeho parlamentu, mandátu sa podľa svojich slov ujme a pôjde do Bruselu. Zároveň však upozorňuje na to, že plánuje kandidovať v najbližších voľbách do Národnej rady SR, ktoré budú v septembri 2027.

Znamená to, že ak uspeje v národných voľbách, sedel by v europarlamente len tri roky. Richard Sulík sa netají ambíciou stať sa opätovne ministrom hospodárstva.

„Ja som v septembri 2023 pred voľbami do Národnej rady SR veľmi jasne hovoril, že mojou ambíciou je vrátiť sa na ministerstvo hospodárstva a pokračovať v tej robote, ktorú som začal. Toto nevydalo, vládu zostavil Robert Fico a SaS je v opozícii. Pre tento prípad som sa rozhodol kandidovať do Európskeho parlamentu,“ povedal Sulík a zároveň dodal, že ak by Saska bola v budúcej vláde a on by mal možnosť stať sa ministrom hospodárstva, mandát europoslanca prenechá náhradníkovi.

Sulík sa pokladá za eurorealistu

Sulík o sebe hovorí, že je eurorealistom, pretože na jednej strane pokladá členstvo v Európskej únii za kľúčový záujem Slovenska, no na druhej strane treba podľa neho byť realistom a v únii veľa vecí zlepšiť.

„Netvárme sa, že všetko funguje úplne super a poďme sa baviť o tom, čo sa dá zlepšiť, ako sa to dá zlepšiť a kto má lepšie riešenia,“ uviedol.

Úpadok Európskej únie

Bývalý dlhoročný šéf liberálov a dnes čestný predseda SaS poukazuje na to, že Európska únia kontinuálne upadá už asi 40 rokov.

„Pred štyridsiatimi rokmi každé štvrté vyprodukované euro na svete pochádzalo z EÚ. Dnes je to každé ôsme. Čiže podiel EÚ na svetovej ekonomike klesol z 25 na nejakých 13 percent,“ zdôraznil Sulík.

Podľa neho bude únia upadať, kým v Bruseli konečne pochopia, že dotáciami, výdavkovými programami a subvenciami sa nedá dosiahnuť vyššia konkurencieschopnosť. Vymýšľanie nových daní pokladá za zlý krok.

„Ja by som množstvo výdavkov významne zoškrtal a zároveň aj znížil dane, čo by podporilo v ľuďoch podnikateľského ducha a kreativitu,“ dodal.