Palkovič predloží Ódorovi riešenia a návrhy, ktoré vraj povedú k stabilizácii ambulantnej a nemocničnej pediatrie (video)

Minister zdravotníctva Michal Palkovič predloží premiérovi Ľudovítovi Ódorovi riešenia a návrhy, ktoré budú viesť k stabilizácii a následne k systémovým riešeniam v oblasti ambulantnej a nemocničnej pediatrie. V tlačovej správe o tom informoval hovorca predsedu vlády SR Peter Majer.

Konštruktívny prístup pomáha

Predseda vlády SR Ľudovít Ódor sa v piatok stretol so zástupcami Lekárskeho odborového združenia (LOZ), ako aj s hlavnou odborníčkou MZ SR pre všeobecnú starostlivosť pre deti a dorast Elenou Prokopovou. Témou bola situácia v súvislosti so stavom najmä ambulantnej pediatrie na Slovensku. Predseda vlády si vypočul názory a podnety oboch strán.

„Je to práve konštruktívny prístup a vecná diskusia, ktoré vedú k pozitívnym výsledkom a pomáhajú pacientom, obzvlášť deťom,“ uviedol Majer.

Potrebné sú systémové riešenia

Lekárske odborové združenie navrhuje prijať opatrenia, ktoré prilákajú mladých pediatrov do ambulancií. Podľa LOZ sú potrebné systémové riešenia, nielen skrátenie služieb detských pohotovostí. Združenie zároveň upozorňuje na to, že skrátením ordinačných hodín, ako to navrhuje ministerstvo zdravotníctva, by sa zaťažili nemocniční pediatri.

Predseda LOZ Peter Visolajský žiada, aby rezort zdravotníctva pritiahol do ambulancií mladých pediatrov. Minister zdravotníctva však nesúhlasí s tvrdením, že skrátenie o dve hodiny pre ambulantnú pohotovostnú službu spôsobí výrazne navýšenie výjazdov záchrannej zdravotnej služby. Takisto rázne odmietol niektoré tvrdenia, ktoré zazneli na brífingu LOZ.