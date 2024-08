Fakultná nemocnica v Trenčíne sa bráni, medializované informácie o „supermanovi“ na Kardiologickom oddelení sú zavádzajúce

Fakultná nemocnica Trenčín (FN Trenčín) sa ohradila voči medializovaným informáciám o Kardiologickom oddelení a tvrdí, že sú zavádzajúce.

Ako informovala hovorkyňa FN Trenčín Martina Holecová, nie je pravda, že počas návštevy pána poslanca dňa 14. augusta 2024 bol v práci iba jeden lekár kardiológ.

Okrem lekára špecialistu bol v práci ďalší lekár kardiologického oddelenia, ktorého prítomnosť v práci je riadne zaznamenaná, a lekári špecialisti kardiológovia z Interného oddelenia.

Dvaja lekári mali na poslednú chvíľu výpadok

Hovorkyňa nemocnice upozornila na znevažovanie práce lekárov, ako aj ostatného zdravotníckeho personálu, vďaka starostlivosti ktorého nebol žiaden pacient ohrozený na živote.

„Menovaný lekár, ktorého médiá nazvali „superman“ zastrešil zdravotnú starostlivosť o našich pacientov počas pohotovostnej služby len z dôvodu, že lekári, ktorí boli riadne uvedený v rozpise služieb a mali nastúpiť do služby na poslednú chvíľu oznámili, že z dôvodu vzniku prekážky v práci na strane zamestnanca sa do práce nedostavia. Musíme zdôrazniť, že obaja lekára pracujú na týchto službách pravidelne, bez akýchkoľvek výpadkov. Zároveň treba dodať, že obaja lekári sú vo výpovednej lehote a po odchode bývalého primára podali výpoveď. Je preto veľmi veľká náhoda, že práve v období, keď mal do nemocnice prísť pán poslanec Stachura (KDH), menovaní lekári neprišli do práce, a to bez toho, aby bola nemocnica o tom včas informovaná a spravila potrebné kroky. Domnievame sa, že je to práve pán poslanec Stachura, ktorý mohol byť iniciátorom cielenej neprítomnosti lekárov na oddelení, aby opäť a neprávom pošpinil meno nemocnice a čo je omnoho závažnejšie, ohrozil pacientov na kardiologickom oddelení. Týmto chceme poďakovať MUDr. Strachanovi, ktorý tak, ako káže Hippokratova prísaha, nesleduje vlastný prospech a politickú príslušnosť, ale na prvom mieste má lekársku etiku,“ uviedla Holecová.

Majú 11 lekárov

Preto chce vedenie FN Trenčín vyzvať nielen poslanca Stachuru, ale aj ostatných opozičných politikov, aby si politiku nechali do parlamentu a svojím neuváženým a nebezpečným konaním prestali ohrozovať pacientov aj personál nemocnice.

„Zároveň sa ohradzujeme voči medializovaným tabuľkám, ktorých pôvod nie je známy. Pán poslanec nás síce na rýchlo žiadal o poskytnutie informácií, avšak na ich poskytnutie nečakal a zverejnil si vlastné údaje, o ktorých pôvode nemá Fakultná nemocnica Trenčín žiadne informácie. Môžeme zodpovedne prehlásiť, že na zabezpečenie služieb máme spolu jedenásť lekárov – vrátane tých, ktorí sú toho času vo výpovednej dobe. Zdravotná starostlivosť o našich pacientov bola a naďalej je zabezpečená v plnom rozsahu,“ uzavrela hovorkyňa FN Trenčín.