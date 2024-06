Dlhé cestovanie môže zvýšiť riziko vzniku trombózy

Cestovanie lietadlom alebo dlhé sedenie v aute počas letných mesiacov môže zvýšiť riziko vzniku trombózy, vážneho ochorenia, ktoré môže ohroziť život.

Trombóza je krvná zrazenina v cieve, ktorá zabraňuje normálnemu prietoku krvi cez obehový systém. Môže byť smrteľná a môže sa vyskytnúť v akomkoľvek veku, avšak riziko s vekom stúpa, pričom viac sú vznikom trombózy ohrozené ženy. Trombóza môže postihnúť tepnovú aj žilovú časť krvných ciev a viesť k srdcovému infarktu alebo mŕtvici.

Príznaky žilovej trombózy

„Ľudia často nepoznajú príznaky žilovej trombózy, ktorá sa môže prejaviť opuchom, bolestivosťou postihnutej končatiny, tŕpnutím, mravčením, brnením, zníženou citlivosťou v končatine alebo zmenou farby a teploty končatiny,“ hovorí Miriam Šatalová, lekárka na oddelení dlhodobo chorých Nemocnice AGEL Bánovce.

Podľa jej slov existuje viacero faktorov, pri ktorých je riziko vzniku krvnej zrazeniny vyššie.

„Ostražitosť treba zvýšiť po pobyte v nemocnici, po chirurgickom zákroku, veľkej traume, akou je napríklad dopravná nehoda, pád, pri infekcii, zápalovom alebo autoimunitnom ochorení, aktívnej rakovine/chemoterapii, v prípade užívania antikoncepčných tabletiek s obsahom estrogénu a hormonálnej substitučnej liečby, ale rizikovými faktormi sú aj tehotenstvo, obezita, genetické alebo získané poruchy zrážanlivosti, imobilita či dlhé cestovanie, teda viac ako štyri hodiny v lietadle, aute alebo vlaku,“ vymenúva skúsená lekárka.

Cestovanie lietadlom

S príchodom leta odborníci zaznamenávajú zvýšený počet prípadov trombózy, a to nielen kvôli zvýšenej potrebe príjmu tekutín, ale aj spomínanému cestovaniu.

„K žilovej trombóze dolných končatín dochádza počas cesty lietadlom, no omnoho častejšie sa prejavuje približne do týždňa po lete. Samotný let totiž vytvára podmienky evokujúce vznik trombózy. Nedostatok miesta, nemožnosť pohybovať končatinami, ich nútená poloha a spustenie dolu, zmeny barometrického tlaku – to všetko prispieva k jej vzniku. Riziková je aj svalová areflexia počas hlbokého spánku, kedy sa znižuje činnosť svalovej pumpy. Stav sa zhoršuje použitím hypnotík alebo sedatív v snahe odstrániť strach z letu, najmä v kombinácii s alkoholom. Počas letu sa zo špecifických faktorov uplatňuje aj znížená vlhkosť vzduchu v kabíne, čo vedie k dehydratácii a následnému zahusteniu krvi,“ vysvetľuje M. Šatalová.

Odporúčania odborníkov

Odborníci odporúčajú pohybovať končatinami, prejdenie sa počas prestávok, masáž dolných končatín, nosenie kompresívnych pančúch, dostatočný pitný režim a vynechanie sedatív, alkoholu a cigariet pred cestou. Rizikoví pacienti by mali pred dlhou cestou konzultovať so svojím lekárom preventívne opatrenia, ako je podanie heparínu alebo užitie kyseliny acetylsalicylovej.

„V prípade, že človek už trombózu v minulosti prekonal, prípadne patrí do rizikových skupín, určite by sa mal pred dlhou cestou poradiť so svojím všeobecným lekárom,“ uzatvára lekárka. Prevencia je kľúčová, pretože trombóza môže byť smrteľná a jej výskyt je v letných mesiacoch významne vyšší.