Chránite si duševné zdravie? Toto je 10 toxických ľudí, ktorým sa treba vyhnúť

Naučiť sa vychádzať s rôznymi typmi ľudí je samozrejme dôležité. Predídete tak mnohým konfliktom. Osobitú skupinu tvoria energetickí upíry. Prečítajte si o desiatich toxických ľuďoch, ktorým by ste sa radšej mali vyhnúť, lebo sa časom stanete jedných z nich alebo vaše duševné zdravie ohrozia.

Ľudia roznášajúci klebety

„Veľkí ľudia diskutujú o myšlienkach, priemerní o udalostiach a tí malí o iných ľuďoch.“ – Eleanor Roosevelt

Ľudia roznášajúci klebety majú potešenie z nešťastia ostatných ľudí. Zo začiatku sa vám síce môže zdať zábavné, ak riešite súkromie iných, či ich prešľapy, no po čase to začne byť únavné. Budete sa z toho cítiť zle a ublížite tým mnohým ľuďom. A aj sebe.

Citlivky

Niektorí ľudia nemajú žiadnu kontrolu nad svojimi emóciami. Takéto osoby vás môžu nakaziť svojimi pocitmi a zväčša sú presvedčení o tom, že za ich nešťastie môžete práve vy. Citlivky je ťažké dostať zo svojho života, pretože nedostatok kontroly, ktorý majú nad svojimi emóciami, spôsobuje, že kvôli nim máte výčitky svedomia.

Obete

Tento typ je ťažké rozoznať, pretože s ním najskôr súcitíte. Časom sa ale ukáže, že obete sú v nejakom probléme stále. Títo ľudia sa dokážu šikovne zbaviť akejkoľvek zodpovednosti, a to tak, že z každej prekážky, na ktorú narazia, robia ešte väčší problém a zo seba obeť, ktorá za nič nemôže. Ťažké časy nepovažujú za príležitosť, z ktorej sa môžu poučiť a posunúť sa ďalej. Naopak, je to pre nich výhovorka.

Egocentrickí

Do seba zahľadení ľudia vás stiahnu dole pomocou odstupu, ktorí si udržujú od ostatných. Väčšinou poznáte, keď sa ocitnete v ich spoločnosti, pretože sa začnete cítiť osamelí. Ostatných považujú iba za prostriedok, ako si zvýšiť sebavedomie.

Závistlivci

Závistliví ľudia nebudú nikdy spokojní s tým, čo majú. Ak ste obklopení takýmto typom ľudí, alebo ich zamestnávate, môže to byť pre vás nebezpečné. Nielenže nedokážu mať potešenie zo svojho úspechu, ale dokonca zničia i vaše sebavedomie tým, že ustavične zľahčujú aj vaše úspechy. Po čase si začnete myslieť, že ste nula.

Manipulátori

Manipulátori vysávajú vašu energiu a čas a robia to pod maskou priateľstva. Vysporiadať sa s nimi je zložité, pretože sa často tvária ako vaši priatelia. Dobre poznajú, čo máte radi a čo vás robí šťastnými a patrične to zneužívajú, aby vás mohli ovládať. Manipulátori od vás vždy niečo chcú a keď sa zamyslíte nad vašim vzťahom, ste to len vy, kto v ňom dáva.

Pesimisti

Sú to negatívne zmýšľajúci ľudia, ktorí dokážu svojim negativizmom a pesimizmom nakaziť aj svoje okolie. Doslova z vás vysajú energiu. Pesimisti vždy vidia pohár s vodou poloprázdny a svoj strach a obavy sa im darí úspešne dávkovať aj do vašej mysle.

Skazení

Sú to ľudia, ktorým robí potešenie bolesť a utrpenie iných. Budú sa vás snažiť raniť, skaziť vám náladu alebo od vás niečo získať, inak im budete ľahostajní.

Odsudzujúci

Tento typ rád hodnotí a rýchlo vám povie, čo je a čo nie je dobré. Pozná spôsob, ako vám znechutiť veci, ktoré máte radi. Namiesto toho, aby iných ocenili alebo sa od nich niečo naučili, pozerajú na nich z vrchu a odsudzujú ich.

Arogantní

Arogantní ľudia sú pre vás stratou času, pretože všetko čo robíte, berú ako osobnú výzvu. Arogancia je falošné sebavedomie a vždy maskuje veľkú neistotu. Štúdia univerzity v Akrone ukázala, že arogancia je spojená s množstvom problémov na pracovisku. Arogantní ľudia mávajú horšie výkony, často sú v opozícii, majú častejšie problémy so správaním ako iní.