České ministerstvo zdravotníctva sa nestráni otvorenej diskusii. Slovensko sa malo inšpirovať už dávno, tvrdí analytik

Koniec starého roka je vždy obdobím konferencií o zdravotnej politike, ich témy však neraz znejú ako obohratá platňa. Vyhlásil to analytik INESS Martin Vlachynský.

Zároveň zdôraznil potrebu, aby sa Slovensko inšpirovalo Českou republikou, a začalo s otvorenejšou a hlbšou diskusiu o zdravotníctve, ktorá by sa nebála nových tém. „Radi sa v zdravotníctve porovnávame s Českom, no robievame to povrchne,“ tvrdí Vlachynský.

Autonómne zdravotné poisťovne

Ako príklad analytik poukázal na to, že v Českej republike sú autonómne zdravotné poisťovne, ktoré súťažia o priazeň poistencov.

„V našej krajine sme nad všetko ostatné postavili úhradovú vyhlášku, ktorá mala pôvodne slúžiť len na právne zakotvenie výsledkov zmierovacieho konania. Tým sa však zmaril jej účel, pretože nahráva tým, ktorí majú zastúpenie na ministerstve, ktoré rozhoduje o rozdelení peňazí poistencov. A je vo vážnom konflikte záujmov vzhľadom na to, že je zodpovedné aj za chod nemocníc, ktoré priamo riadi,“ uviedol ešte v novembri riaditeľ Fakultní nemocnice Motol, Pavel Vepřek.

Analytik INESS tiež pripomenul, že optimalizáciu siete nemocníc v Česku robia poisťovne. Česká Všeobecná zdravotní pojišťovna napríklad plánuje optimalizovať lôžkovú kapacitu rušením 5-tisíc lôžok, pričom ministerstvo to podporuje ako záležitosť zmluvného vzťahu medzi poisťovňami a poskytovateľmi, do ktorého nezasahuje.

Kľúčová je vnútorná efektívnosť

Ekonóm Jakub Hlávka upozornil, že pridávanie peňazí do zdravotníctva nie je strategické a namiesto toho je potrebné zamerať sa na vnútornú efektívnosť. Riaditeľ Nemocnice na Bulovce, Jan Kvaček, radí, aby sa v slovenských jednaniach s odborármi zohľadnila aj návratnosť do systému pri vyšších mzdových nárokoch.

Ministerstvo zdravotníctva v Česku tiež neváha otvorene diskutovať o potrebných znižovaniach úhrad v tých segmentoch, kde sú výsledky v porovnaní s vynaloženými prostriedkami neadekvátne, ako uvádza riaditeľ odboru cien a úhrad Tomáš Troch.

„Česká diskusia o zdravotníctve je otvorenejšia, hlbšia a nemá toľko dogiem ako slovenská. Poďme v novom roku tých Čechov dobehnúť aspoň v tomto. Napríklad rozvíjaním myšlienky o transformácii nemocníc,“ uzavrel analytik Martin Vlachynský.