Ambulantná pohotovostná služba v BSK začne fungovať podľa rozpisu, počas sviatkov budú otvorené viaceré nemocnice

Počas vianočných sviatkov bude ambulantná pohotovostná služba (APS) v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) fungovať podľa rozpisu, ktorý je zverejnený na stránke BSK. Ako informuje hovorkyňa samosprávneho kraja Lucia Forman, akútne a náhle zmeny zdravotného stavu, ktoré bezprostredne neohrozujú život pacienta, rieši APS počas pracovných dní od 16:00 do 22:00 a cez víkendy a sviatky od 7:00 do 22:00.

Pohotovosť pre deti a dospelých

„V Bratislave APS pre dospelých poskytuje spoločnosť Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) v Nemocnici Ružinov, ako aj spoločnosť MED STAR v petržalskej Poliklinike na Strečnianskej,“ uviedla Forman.

Pre detských pacientov nájdu rodičia pomoc na Kramároch v Národnom ústave detských chorôb na Limbovej, cez sviatky a víkendy od 8:00 do 20:00 a v pracovné dni od 16:00 do 20:00. V okrese Malacky je možné vyhľadať pomoc v malackej Nemocnici na ulici Duklianskych hrdinov.

Zubná pohotovosť

„Ak by sa počas sviatočných dní objavili nepríjemnosti so zubami, k dispozícii bude zubno-lekárska pohotovostná služba. V Bratislavskom regióne ju budú zabezpečovať šesť zubných ambulancií,“ spresnila Forman.

Ústavná pohotovostná služba bude dostupná nepretržite v UNB v Ružinove, na Kramároch a v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda na Antolskej, ako aj v Nemocnici Malacky. Rovnako bude fungovať lekárenská pohotovosť v lekárňach.

„Rozpisy pohotovostných lekární vznikli na základe návrhu Slovenskej lekárnickej komory a dohody s BSK,“ dodala hovorkyňa.

Otvorené lekárne

Pohotovostnú službu počas vianočných sviatkov od 24. do 26. decembra v Bratislave vykonáva Verejná nemocničná lekáreň na Kramároch do 22:00 a Univerzitná lekáreň Farmaceutickej fakulty UK v Ružinove do 19:00. V dňoch do 23. decembra a po 26. decembri je lekárenská pohotovosť v Bratislave zabezpečená do 21:00 v lekárni BENU v OC VIVO na Vajnorskej a na Jantárovej ceste v Petržalke, ako aj v lekárni Dr. Max na Romanovej.

„Okrem uvedených pohotovostných lekární má prevádzkový čas počas pracovných dní a víkendov aj ďalších minimálne päť lekární stanovený do 21:00 denne,“ doplnila Forman.