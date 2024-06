Alarmujúcim zistením je, že ľudia s finančnými problémami priznávajú veľmi časté užívanie liekov proti bolesti

Nadmerné užívanie liekov proti bolesti sa na Slovensku stáva stále väčším problémom. Závislosť na liekoch či ich nadmerné užívanie sa dostalo v rebríčku spoločenských drog na druhé miesto hneď za alkoholom.

V počte závislých ľudí dokonca lieky predbehli aj klasické drogy. Lieky proti bolesti denne alebo niekoľkokrát do týždňa užíva až každý desiaty Slovák, vyplýva to z prieskumu lekárenskej skupiny Pilulka a výskumnej agentúry Behavio.

Po liekoch siahajú väčšinou ženy

„Aspoň občas užíva lieky proti bolesti až tri štvrtiny obyvateľstva na Slovensku, teda 76 %. Väčšinou ide o ženy, ľudí, ktorí sa nachádzajú v psychických problémoch, či tých, ktorí sú vo vážnych finančných problémoch,“ priblížil výsledky prieskumu Petr Kasa, zakladateľ skupiny Pilulka.

Niekoľkokrát do mesiaca užíva lieky proti bolesti 22% opýtaných, teda približne každý piaty občan, no niekoľkokrát do týždňa alebo denne po nich siahne každý desiaty Slovák.

Časté užívanie liekov je rozšírené medzi ovdovelými (23 %) a rozvedenými ľuďmi (14 %). Najväčšie sklony k nadmernému užívaniu majú Slováci vo vekovej kategórii nad 65 rokov, pričom každý druhý dôchodca používa lieky proti bolesti niekoľkokrát mesačne.

Hrozia viaceré riziká

Alarmujúce je aj zistenie, že veľmi časté užívanie liekov priznávajú ľudia s finančnými problémami. Denný alebo niekoľkokrát týždenný výskyt je prítomný u 34 % Slovákov žijúcich z mesiaca na mesiac, zatiaľ čo len 5 % respondentov s niekoľkomesačnou finančnou rezervou užíva lieky často.

„Pri užívaní voľnopredajných liekov proti bolesti hrozí viacero rizík, ako sú interakcie s predpísanými liekmi, ďalšími voľnopredajnými liekmi či doplnkami stravy, nežiaduce účinky a možnosť predávkovania,“ upozorňuje Jiřina Huthová, odborná zástupkyňa a vedúca lekárne Pilulka.

Predávkovanie môže nastať pri kombinácii liekov s rovnakou účinnou látkou, ako napríklad analgetík obsahujúcich paracetamol, kde hrozí ťažké poškodenie pečene.

Môže vzniknúť závislosť na liekoch

Odborníci varujú, že závislosť na liekoch môže vzniknúť už po niekoľkých týždňoch či mesiacoch užívania. Podľa adiktológa Aleša Kudu do nej ľudia zvyknú spadnúť po liečbe chronickej bolesti. Okrem liekov proti bolesti (analgetík) sú následne nebezpečnou skupinou aj hypnotiká, ktoré pomáhajú pri nespavosti, či anxiolytiká na liečbu úzkosti.

„Lieky na úzkosť nie sú určené na dlhodobé užívanie, teda na viac ako 6 týždňov. Je to liek na rýchlu pomoc v akútnom prípade,“ zdôraznil A. Kuda. Závislosť na liekoch sa však lieči inak ako iné závislosti.

„Ostražitosť je tu extrémne dôležitá, viac ako pri alkohole,“ upozorňuje Kuda, pričom dodáva, že udržateľnosť výsledku sa zvyšuje pri dlhšom odvykacom procese. Pri nadmernom užívaní liekov odborníci odporúčajú obrátiť sa na lekára alebo vyhľadať adiktologickú ambulanciu. Prevencia závislosti na liekoch by mala začínať už v rodinách.

„Keď dospelí siahajú po liekoch, nemali by to robiť pred deťmi,“ radí Kuda.